Спорткомплекс с залами для борьбы и баскетбола может появиться под Челнами

Рендер: пресс-служба Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан

Спортивный комплекс с залами для борьбы, баскетбола и волейбола планируют построить в Тукаевском районе Татарстана. Проект с инвестициями около 141 млн рублей одобрил Инвестиционный совет Татарстана.

«Проект предполагает строительство одного спортивного зала для борьбы, второго спортивного зала для занятия баскетболом и волейболом. Также в перспективе – строительство футбольного поля, строительство беговой дорожки, велосипедной, лыжной трассы», – рассказал журналистам руководитель проекта Александр Рязанов.

По его словам, основные объекты – зал для единоборств и волейбольно-баскетбольную площадку – планируют завершить в 2027 году. Ввести их в эксплуатацию рассчитывают не позднее 2028-го. В дальнейшем на территории хотят обустроить футбольное поле, беговую дорожку, велосипедную и лыжную трассы и другие спортивные площадки на открытом воздухе.

Рязанов отметил, что идея проекта связана в том числе с личным опытом: его дети занимаются борьбой в спортивном клубе Набережных Челнов, который несколько лет поддерживает компания. Сейчас занятия проходят в помещении, которое не соответствует современным требованиям по высоте потолков, вентиляции и освещению.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов поддержал инициативу.

«Агломерация большая, хороший зал, мы с ребятами встречались. Один зал чисто под единоборства будет. Будет футбольное поле. Хорошее место. Востребованность есть. Хорошая инициатива», – сказал Леонов.

«Таких объектов надо побольше! Спасибо, что вы такие проекты реализуете!» – обратился к инвестору Раис Татарстана Рустам Минниханов