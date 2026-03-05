news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 5 марта 2026 18:27

Спортивный журналист Рустэм Кулеев скончался на 70-м году жизни

Читайте нас в
Телеграм
Спортивный журналист Рустэм Кулеев скончался на 70-м году жизни
Фото: kazved.ru

На 70-м году жизни скончался известный татарстанский спортивный журналист Рустэм Кулеев. Об этом сообщили «Казанские ведомости».

Более десяти лет он проработал корреспондентом газеты «Казанские ведомости». В издании отметили, что его материалы о спорте всегда находили отклик у широкой аудитории. За годы профессиональной деятельности он освещал ключевые спортивные события республики, заслужив репутацию увлеченного и глубокого профессионала среди коллег и болельщиков.

Информация о дате и месте прощания с журналистом будет объявлена позже.

#смерть журналиста
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин поручит Правительству РФ проработать возможный уход с газового рынка ЕС

Путин поручит Правительству РФ проработать возможный уход с газового рынка ЕС

4 марта 2026
Скончался главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

Скончался главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

4 марта 2026
Новости партнеров