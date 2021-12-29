Спортивный журналист ИА «Татар-информ» Гаврилов издал книгу об истории Казанского ханства

Книгу «Ханы, Ханши и Сеиды» о правителях Казанского ханства написал спортивный журналист ИА «Татар-информ» Сергей Гаврилов. Издание представляет собой биографический справочник, основанный на документально зафиксированных фактах. Об этом рассказал сам автор книги.

Фото: предоставлено Сергеем Гавриловым

«Казанским ханством правили очень интересные люди, о которых сохранилось очень мало информации. Казанское ханство было моей профильной темой на кафедре истории татарского народа факультета Татарской филологии, истории и восточных языков КГУ. Поэтому мне не составило труда подобрать исключительно документальный материал», - рассказал Гаврилов.

Автор книги является историком по образованию, но со временем ушел в журналистику. Сергей Гаврилов признался, что книга была написана вообще в 1990-х годах, но ее долго не удавалось издать.

«Во-первых, я элементарно забылся, потом обращался в разные издательские учреждения – безрезультатно. Более того, мне даже предлагали заплатить самому более 100 тысяч рублей за типографские расходы. В итоге один из моих университетских друзей профессор Искандер Гилязов прочитал книгу и одобрил ее. К его мнению в издательстве прислушались», - вспоминает Гаврилов.

Сергей Гаврилов сменил профессию историка на спортивного журналиста в 1994-м году. Он сотрудничал с известными изданиями «Советский Спорт», «Спорт-Экспресс», ТАСС и другими. С 2016-го года работает в ИА «Татар-информ».