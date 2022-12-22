Спортивный юрист разъяснил, чем грозит «Рубину» перевод из ООО в АНО

Известный спортивный юрист Антон Смирнов в разговоре с «ТИ-Спорт» прокомментировал решение о создании новой автономной некоммерческой организации (АНО) на замену частному футбольному клубу «Рубин».

«Что касается спортивной составляющей, то есть процедура замещения одного юридического лица другим. Нынешний «Рубин» должен предоставить соответствующую документацию, чтобы перевестись из одного юридического лица в другое. Тогда профессиональный статус будет сохранен уже за новым юрлицом. АНО станет спортивным правопреемником клуба», – заявил Смирнов «ТИ-Спорт».

По словам юриста, перевод из ООО в АНО грозит казанскому клубу проблемами с игроками. Нечто подобное уже происходило с «Рубином» в 2018-м году с полузащитником Ильзатом Ахметовым. Тогда клуб сменил форму собственности через создание нового юрлица, переведя с «Муниципального автономного учреждения» (МАУ) на ООО. Футболист отказался подписывать контракт с новосозданным юрлицом и ушел из клуба, расторгнув трудовой договор.

«Мне трудно сказать, как клуб будет выходить из ситуации, если возникнут подобные споры с определенными футболистами. Ни старое юрлицо, ни новое, которые между собой договорились, по установленной процедуре замещения не могут обязать футболиста подписать контракт с новой организацией. Это свобода договора, право человека, как физического лица», – считает Смирнов.

Напомним, накануне на официальном портале правовой информации РТ появилось постановление, подписанное премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным о создании АНО «ФК «Рубин».

Подробнее о ситуации и полное разъяснение юриста можно почитать в материале на сайте «ТИ-Спорт» здесь.