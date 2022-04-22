Спортивный юрист оценил вероятность возвращения легионеров «Рубина» в расположение клуба

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал массовый отъезд легионеров «Рубина». По словам эксперта, в случае нарушения контракта и невозвращения иностранных футболистов в Казань, клуб имеет право подать жалобу в ФИФА.

«Нужно понимать, что условный Андерс Дрейер приостановил контракт лишь до 30 июня. Соответственно, если тот же Дрейер или любой другой легионер «Рубина» 1 июля не вернутся в расположение казанского клуба, то это будет означать нарушение регламента ФИФА. А в случае нарушения контракта в одностороннем порядке «Рубин» имеет право обратиться в ФИФА за дисквалификацией футболиста и его будущего клуба», – констатировал Прокопец в эфире передачи «Коммент.News» на YouTube.

Кроме того, спортивный юрист прокомментировал слова генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова, который заявил, что по его мнению, легионеры казанского клуба уже не вернутся в Казань.

«Да, я слышал слова Рустема Фидаевича. Вероятнее всего, он имел ввиду не то, что они, легионеры, не вернутся в расположение «Рубина» в одностороннем порядке. А то, что по футболистам, которые уехали и нашли себе новые клубы, будут вестись переговоры о продаже», – подчеркнул Прокопец.

В расположении казанского клуба в данный момент находятся два легионера: тунисский защитник Монтассар Тальби и полузащитник Оливер Абильдгор.

Напомним, ранее официально контракты с «Рубином» приостановили шесть иностранных футболистов: Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Филип Уремович, Сильвие Бегич, Хвича Кварацхелия и Хван Ин Бом.