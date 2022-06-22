Спортивный юрист объяснил, как «Рубин» потеряет миллионы из-за решения ФИФА

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал решение Международной Федерации футбола (ФИФА) разрешить игрокам и тренерам клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ) приостановливать действие контрактов до 30 июня 2023 года, а также на примере «Рубина» объяснил, каким образом от этого пострдают российские клубы.

По словам специалиста, такое решение ФИФА можно сравнить с ограблением.

«На мой взгляд, это просто ограбление. Ограбление российских команд. Это звучит некорректно по отношению к живым людям, но они – активы клубов. У клубов экономические права на этих людей, как на игроков. Это товар, который в системе ФИФА имеет свою стоимость. Например, у "Рубина" есть Хван ин Бом. Он стоит по разным оценкам от 3 до 6 миллионов евро. У корейца остался один год контракта с Казанью. Решение ФИФА означает, что игрок встаёт, говорит "до свидания" и бесплатно уходит. У "Рубина" могло быть два трансферных окна, чтобы продать Хван ин Бома — это летнее и следующее зимнее», — цитирует юриста «Чемпионат».

Напомним, весной контракт с «Рубином» приостановило шесть иностранных футболистов: Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Хван Ин Бом, Сильвие Бегич, Филип Уремович и Хвича Кварацхелия.