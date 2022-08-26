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Ру Тат
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Общество
26 августа 2022  18:02

Спортивный сезон во дворах Казани завершится открытой тренировкой по хатха-йоге

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27 августа в двух дворах Казани пройдут открытые тренировки по хатха-йоге. Как сообщает команда программы «Наш двор» — это последняя возможность горожан поучаствовать в спортивном сезоне на придомовых площадках столицы Татарстана.

Тренировки начнутся в 9.30 и пройдут во дворе домов №81, 83, 85 и 87 по улице Зорге, а также во дворе домов №112 и 114 по улице Декабристов. На первой площадке занятие проведет Алена Самсонова — фитнес-тренер с 30-летним стажем, а на второй — инструктор по йоге Наталья Айнуллова.

Присоединиться к мероприятию можно по ссылке.

«Рекомендуем взять с собой коврик для спорта и бутылку воды», — добавляют организаторы. 

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Президент Татарстана Рустам Минниханов. За время работы программы в Татарстане будет благоустроено около 7 тыс. дворов — это придомовые территории всех многоквартирных домов республики, построенных до 2014 года, где асфальт был в плохом либо удовлетворительном состоянии и ранее не обновлялся по другим программам ремонта дорожных покрытий, реализуемым в республике.

#йога #тренировка #наш двор
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