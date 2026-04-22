Спортивный «Оскар» в Казани: как финал премии СБК впервые покинул Москву

Впервые за девять лет существования престижная премия СБК покинула Москву, выбрав площадкой для финала Казань. Столица Татарстана не просто приняла спортивный «Оскар», но и закрепила статус, снова став лучшим спортивным регионом. О выборе организаторов, эмоциях звездных гостей и других кулуарных подробностях - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: пресс-служба СБК

«Это самое большое элитарное спортивное сообщество». Казань стала первооткрывательницей премии СБК за пределами Москвы

Спортивная Казань в очередной раз подтвердила свой статус столицы больших событий, приняв финал IX премии СБК в сфере спортивного бизнеса. Вечер 21 апреля в культурно-спортивном комплексе «Пирамида» стал историческим моментом для всей индустрии: за девять лет существования премия впервые покинула пределы Москвы, чтобы раздать свои «золотые глобусы» спортивного менеджмента в самом сердце Татарстана. Такое решение даже не напрашивалось, а буквально кричало о его необходимости — республика три года подряд, с 2023 по 2025-й, признавалась лучшим спортивным регионом страны, а татарстанские проекты — от командных спортивных клубов до Казанского марафона (который, кстати, взял номинацию «Спортивно-массовое мероприятие года») — давно стали настоящими брендами в российском спорте.

Ну а вчера в «Пирамиде» Татарстан в очередной раз подтвердил этот статус, забрав премию самого спортивного региона страны уже в четвертый раз. Продюсер премии, а по совместительству директор по развитию и редактор журнала СБК Александра Савраева призналась, что Казань буквально «вынудила» организаторов пойти на этот шаг своей активностью и результативностью на поле спортивного бизнеса, маркетинга и менеджмента.

«Вы знаете, у нас не было выбора, я бы сказала. Потому что два года подряд Татарстан выигрывал в номинации "Спортивный регион года" у нас. И, конечно, еще в прошлом году в номинации "Менеджер года", как лучший управленец, победил Владимир Александрович Леонов. И, конечно, мы бы хотели отмечать такие регионы нашими мероприятиями, которые действительно работают нон-стоп, которые являются столицей спортивных событий, наверное, на самом деле самым гостеприимным городом в области спорта. Поэтому у нас просто реально не было выбора. И мы первый раз, первый раз переехали за 9 лет из Москвы в регион, а именно в Казань», — отметила Савраева.

Фото: © Эрик Добролюбов / «Татар-информ»

Удачным формат «выездной» премии в приватной беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт» посчитал и известный промоутер турниров боевых искусств Камил Гаджиев, отметивший организацию: «Во-первых, отмечу масштаб. На самом деле очень круто. Я первый раз на премии СБК на выездной. То есть я бывал, я всегда за этим следил, мне это всегда нравилось, но вот так, чтобы выехать — это впервые».

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов, в свою очередь, подчеркнул, что Казань постаралась оправдать доверие организаторов и участников: «Я считаю, что мы тем самым открыли такое окно возможностей, когда в прошлом году мы со сцены предложили провести премию в Казани. Благодаря Саше и её команде всё сложилось. Здорово то, что премия живет, премия развивается, каждый раз что-то новое, инновации, в том числе вот то, что начали настолько путешествовать по нашей великой России, не только Москва. Мы постарались в этом году сделать её более современной, более прогрессивной. Один из лучших залов нашего города, отремонтированный специально практически к этой премии — зал "Пирамида", центр города. Для нас большая честь и большой вызов — принимать премию. Я считаю, на мой взгляд, это лучшая спортивная премия, которая существует, это такая независимая... Здесь независимые эксперты, и до сегодняшней секунды никто не знает, кто выиграет, кто не выиграет, там много интриг».

В итоге Татарстан вновь добавил в свою копилку ряд номинаций: Спортивный регион России, а в номинации «Невоспетые герои» победила команда стадиона «Ак Барс Арена».

Фото: © Эрик Добролюбов / «Татар-информ»

Атмосфера спортивного «Оскара» в «Пирамиде»

Атмосфера в кулуарах «Пирамиды» была не менее оживленной, чем на самой сцене. Премия СБК традиционно собирает не только спортивных менеджеров и функционеров, но и главных действующих лиц индустрии — профессиональных спортсменов и известных спикеров. Для многих из них формат крупной бизнес-премии оказался в новинку, однако организация вечера оставила исключительно приятные впечатления. Гости активно общались, делились планами и оценивали проекты коллег. Все это вкупе с красной дорожкой перед «Пирамидой» и стендом для фото селебрити напоминало некий спортивный «Оскар».

Так, волейболистка и капитан казанского «Динамо-Ак Барс» Ирина Королёва пришла на мероприятие в качестве приглашенного гостя и сразу же погрузилась в праздничный вайб. «Первый раз на таком мероприятии. Да, к концу вечера немножечко теряется внимательность, но потрясающая атмосфера, потрясающая организация. Слушайте, мне очень понравилось. Я... мы уже договорились, что на следующую юбилейную десятую премию мы едем в Екатеринбург», — поделилась спортсменка своими эмоциями с «ТИ-Спорт».

Капитан хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин, которого буквально утром того же дня официально продлили еще на один сезон в уфимском клубе (с чем он был торжественно поздравлен корреспондентом «ТИ-Спорт») и чей социальный проект «Уральская классика» также был представлен на премии, отметил концентрацию знаковых для спорта людей на квадратный метр площадки.

«На самом деле я принимаю первый раз участие в таком мероприятии, и такого масштаба. Поэтому вот пока сейчас здесь нахожусь, вижу, что очень много функционеров, очень много знаменитых и популярных людей здесь собралось. Я так понимаю, что будет представлено много проектов, они будут получать какие-то премии за свою активность. Поэтому мне даже интересно посмотреть, как это все проходит, потому что я, еще раз повторюсь, первый раз здесь», – сказал он.

Промоутер Камил Гаджиев обратил внимание на динамику церемонии, что крайне важно для таких статусных событий с большим количеством номинаций.

«Что касается номинаций, тоже я считаю, что они так гармонично подобраны: и номинации, и номинанты. И вручанты. В целом, я считаю, вот от и до действо... Еще же умудрились каким-то образом не затянуть, хотя там столько выдающихся людей было на сцене, что они должны были говорить и говорить. Но все оказалось еще и достаточно лаконично», – признал он.

Фото: © Эрик Добролюбов / «Татар-информ»

Как призналась одна из организаторов СБК в беседе с «ТИ-Спортом», она сама везла статуэтки «глобусов» на машине по платной трассе, чтобы ни дай бог не попасть на задержку рейса, что сегодня не редкость, и не сорвать премию. «Оскар» от спорта удался.

Следующая остановка премии — Екатеринбург

Ирина Королёва действительно была права: следующая премия пройдет не в Казани, а в столице Урала, которой в этот раз отдали сразу три победных номинации. Впрочем, интриги в этом вопросе особой не было — стенды с изображениями знаковых объектов Екатеринбурга, расставленные в фойе, стали прозрачным намеком на то, что юбилейная, десятая премия СБК в 2027 году сменит прописку.

Главным триумфатором в категории «Арена года» стала новенькая «УГМК-Арена», официально введенная в строй в 2025 году. Именно этот проект пришла поддержать Королёва. Стадион, ставший домом для «Автомобилиста» и баскетбольного «УГМК», поразил жюри масштабом и технологичностью. Впрочем, это единственная арена такого уровня, которую достроили за последний год, поэтому реальной конкуренции у проекта практически не было.

Руководитель отдела маркетинга объекта Константин Панов в разговоре с «ТИ-Спорт» обозначил ключевые преимущества: «Во-первых, принципиально в том, что мы находимся в центре города. Это уникальность вообще проекта, потому что арены, про которые вы упоминаете (G-Drive Арена, "СКА-Арена" — прим. "ТИ-Спорт"), они все вынесены за пределы города. Наша арена — это арена пешей доступности, и люди до нас могут дойти пешком либо на общественном транспорте, в том числе на метро. У нас самый большой, например, медиафасад в Европе — 15,5 тысяч квадратных метров, которые опоясывают арену».

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Помимо главной арены, Свердловская область забрала награды за «Площадку года» (RCC Gym) и «Спортивный кластер года», которым стал квартал «Архангел Михаил». Последний проект особенно отметил Камил Гаджиев: «Я соглашусь, что пока акцент очевидный на игровые виды спорта, но это не проблема премии, а проблема единоборств. Значит, надо над этим работать. Хотя единоборства все равно так или иначе были представлены. "Архангел Михаил", например, получил номинацию "Спортивный кластер года", а это многих премий стоит».

В общем, под переезд премии на Урал организаторы явно сделали большой задел заранее.

«Драконы» нашумели в инфополе: маркетинговая агрессия и признание СБК

Если и был в этот день в «Пирамиде» клуб, который забирал на себя всё внимание медиаполя, то это определенно ХК «Шанхайские Драконы», чья делегация пожаловала в Казань в внушительном составе. Инфоповоды вокруг «китайского» (но пока очень петербургского) проекта начали генерироваться еще с утра, когда стало известно, что в руководство клуба официально вошли тяжеловесы российского хоккея — Илья Ковальчук и Евгений Артюхин. А уже вечером маркетинговая служба «Драконов» добавила поводов для обсуждения, забрав статуэтку «глобуса» премии СБК в номинации «Медиапроект года» за сериал «Никаких оправданий».

Клуб, который в этом сезоне перебрался в Санкт-Петербург и сразу начал играть на самой большой арене мира, окончательно утвердился в роли главного нарушителя спокойствия в КХЛ и «хулигана» Питера, который провокационным маркетингом принялся «задирать» соседей из СКА.

Руководитель отдела маркетинга клуба Александр Антонов объяснил «ТИ-Спорту» феноменальный взлет интереса к команде именно поиском свежего подхода: «Санкт-Петербург давно хотел и желал вторую команду в Континентальной хоккейной лиге. Все... ну, нельзя так говорить, что устали от СКА, но хотели какого-то свежего воздуха. Мы появились довольно ярко, заехали сразу на самую большую арену в мире. Люди захотели на это посмотреть. Соответственно, плюс мы к этому подключили еду, которая была специально разработана, которая там удовлетворяла все потребности семьи, пар, взрослых, детей и так далее — полноценно поесть на арене. Плюс крутой интертеймент, который не делает СКА — мы делаем».

Фото: пресс-служба ХК «Шанхайские Драконы»

Особое внимание привлекла смелость клуба в работе с аудиторией. Чего только стоит нашумевшая акция по обмену атрибутики СКА на мерч «Драконов». Александр признается, что это был чисто локальный креатив: «Это новаторская идея нашей команды. Там была ситуация на игре со СКА. Был какой-то инфоповод, где о нас говорило СКА. Соответственно, мы пришли вот к такой акции, чтобы их переплюнуть. Была история на матче, когда не хотели пропускать наших болельщиков в джерси и мерче Shanghai Dragons в Ледовый дворец. Претензии потом от СКА были, что акция слишком агрессивная. Ну, то есть такая коммуникация была с ними».

Несмотря на триумф в маркетинге и шорт-лист в пяти номинациях, «Драконы» не забывают о своих корнях, хотя переезд в Китай пока откладывается. «Мы остаемся еще точно на год в Петербурге. Мы сейчас сосредоточены на том, чтобы заполнять арену непосредственно российскими посетителями. Мы работаем по китайскому треку в Санкт-Петербурге, у нас есть отдельное направление. Но про переезд думаем. Провели там матчи, увидели большой интерес. Вырабатываем там гипотезы и стратегию, как мы будем заходить на тот рынок», — подчеркнул Антонов. Успех на СБК показал: «Драконы» уже научились доминировать на российском поле, и теперь вопрос лишь в том, когда эта экспансия перейдет российско-китайские границы.