Спортивный марафон «Сила России» в Татарстане будет включать пять тематических недель

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С апреля по август по всей стране будет проходить спортивный марафон «Сила России». Помимо открытых тренировок, он будет включать пять тематических недель. Об этом на заседании организационного комитета мероприятия в Татарстане сообщила председатель республиканского отделения сторонников партии «Единая Россия», уполномоченный по правам ребенка в РТ Светлана Захарова.

«Всероссийский спортивный марафон „Сила России“ – это масштабный проект, направленный на популяризацию здорового образа жизни, физической активности у населения России через организацию бесплатных тренировок с участием известных спортсменов. Планируем проведение трех тематических недель: с 11 по 17 мая – неделя спорта с участием ветеранов СВО и их семей, с 6 по 12 июля – неделя семейного спорта, с 20 по 26 июля – шахматная неделя, с 3 по 9 августа – неделя инклюзивного спорта и с 13 по 23 августа – неделя национальных видов спорта», – рассказала она.

Среди известных спортсменов, которые уже подтвердили свое участие в марафоне в этом году, – Гульнара Галкина-Самитова, игроки волейбольного клуба «Зенит-Казань», а также Данис Зарипов, добавила координатор марафона в Татарстане, член Общественной палаты РФ от РТ Ольга Павлова.

«Марафон „Сила России“ стартует в Татарстане уже в пятый раз. С каждым годом к нам присоединяются все новые партнеры, например, в этом году к нам присоединились Студенческая федерация парусного спорта РТ и Федерация по прыжкам через резинку РТ», – заметила она.