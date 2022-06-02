Олег Яровинский опроверг интерес «Рубина» к Глушакову

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал информацию об интересе казанского клуба к полузащитнику «Химок» Денису Глушакову. По словам функционера, казанцы не будут пытаться подписывать Глушакова.

«Нет, клуб не будет пытаться подписывать Глушакова. Информация, что он уходит из "Химок", — не подтверждена. Не хотел бы ничего комментировать. "Химки" — такие же наши коллеги. Может, им всё это как-то может повредить. Поэтому я не могу вам сейчас ничего сказать: ни да, ни нет», — цитирует Яровинского «Чемпионат».

Ранее «Рубин» пополнился сразу пятью новичками: Валерием Чуперкой, Александром Зотовым, Дмитрием Кабутовым, Олегом Ивановым и Артемом Поповым.

Напомним, в минувшем сезоне Российской Премьер-лиги казанский клуб под руководством Леонида Слуцкого занял 15-е место и впервые в истории казанского футбола вылетел в Футбольную национальную лигу.