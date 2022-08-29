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Спорт
29 августа 2022  19:03
Cергей Гаврилов

Спортивный директор «Рубина» о Самошникове: Думаю, что он останется

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Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал будущее защитника казанского клуба Ильи Самошникова. Он рассказал порталу Metaratings.ru, что игрок будет играть за казанцев как минимум до зимы. 

СМИ много писали в последние дни, что защитник должен был перейти в «Динамо», но якобы в последний момент столичный клуб отказался платить за него 3 млн евро. Впрочем, сегодня игрок уже прошел медосмотр в «Динамо».

«Самошникова удалось сохранить как минимум до зимы? Да, неделя впереди, но я думаю, что такая ситуация не повторится. Думаю, что он останется как минимум до зимы. Полагаю, это хорошая новость для болельщиков „Рубина“», — пояснил Яровинский.

Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года. В текущем сезоне 24-летний защитник провел 6 матчей за клуб и сделал 2 результативные передачи. На вчерашний матч чемпионата первого дивизиона (1:1 в Казани с «КАМАЗом») игрок заявлен не был.

#фк рубин
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