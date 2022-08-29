Спортивный директор «Рубина» о Самошникове: Думаю, что он останется
Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал будущее защитника казанского клуба Ильи Самошникова. Он рассказал порталу Metaratings.ru, что игрок будет играть за казанцев как минимум до зимы.
СМИ много писали в последние дни, что защитник должен был перейти в «Динамо», но якобы в последний момент столичный клуб отказался платить за него 3 млн евро. Впрочем, сегодня игрок уже прошел медосмотр в «Динамо».
«Самошникова удалось сохранить как минимум до зимы? Да, неделя впереди, но я думаю, что такая ситуация не повторится. Думаю, что он останется как минимум до зимы. Полагаю, это хорошая новость для болельщиков „Рубина“», — пояснил Яровинский.
Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года. В текущем сезоне 24-летний защитник провел 6 матчей за клуб и сделал 2 результативные передачи. На вчерашний матч чемпионата первого дивизиона (1:1 в Казани с «КАМАЗом») игрок заявлен не был.