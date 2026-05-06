Спортивный директор «Металлурга» о трансферах: «Ребятам сделали предложения, они думают»

Фото: metallurg.ru

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков рассказал, об игроках, которые покинут команду в ближайшее межсезонье, а также о возможных продлениях контрактов с несколькими игроками.

«Илья Набоков уезжает. Скорее всего, Канцеров (Роман) тоже. Точка не поставлена, но скорее всего. Есть определённые договорённости по Смолину (Александру), со дня на день позицию закроем. С Минулиным (Артемом) на финишной прямой.

По другим ребятам нет 100-процентной информации. Ребятам сделали предложения, они думают. Никого не трогали в плей-офф, сейчас переговоры возобновляем. Будет ясность в будущем. У Джонсона (Люка) контракт, у Пресса (Робина)и Барака (Дерека) заканчиваются, разговариваем. Как новости будут, так озвучим, – подтвердил информацию Бирюков «Чемпионату».

В сезоне-2025/26 «Металлург» стал победителем регулярного чемпионата и обладателем Кубка Континента, а также полуфиналистом плей-офф. Подопечные Андрея Разина уступили «Ак Барсу» в розыгрыше Кубка Гагарина со счетом 1-4 в серии.