Спортивный директор ФВВСР Сергей Фесиков оценил прогресс пловца Андрея Минакова

Фото: minsport.tatarstan.ru

Спортивный директор Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков в беседе с «Чемпионатом» оценил прогресс пловца Андрея Минакова.

«Паша Самусенко в конкуренции с лучшими спинистами показал замечательные результаты, на 50 на спине, на 100 на спине. Эти результаты нужны были и для него, и для нас. Чтобы он почувствовал уверенность в себе и перспективу на следующий год. Понимание, что они с тренером двигаются в правильном направлении. Андрей Минаков шикарно выдал 100 метров баттерфляй, здорово смотрелся на 100 метров вольным стилем – это значит, что все те изменения, которые произошли за последние полгода, для Андрея в том числе сыграли положительную роль», – сказал Фесиков.

Отметим, что Сергей Фесиков является бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне (2012 год).