Руc Тат
16+
ТИ-Спорт 30 апреля 2026 16:17

Спортивный директор ЦСКА: «Для нас не существует ничего, кроме первого места»

Фото: cska-hockey.ru

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов подвел итоги сезона для армейского клуба. ЦСКА выбыл во втором раунде Кубка Гагарина, уступив «Авангарду» (1-4 в серии).

«Что касается сезона, мы как спортсмены недовольны результатом, потому что для ЦСКА, кроме первого места, не существует ничего», – передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В регулярном чемпионате армейцы заняли четвертое место на Западе. Оценку работе клуба, по словам Денисова, дадут наблюдательный совет и главный спонсор.

#кхл #хк цска
