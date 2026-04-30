Спортивный директор ЦСКА: «Для нас не существует ничего, кроме первого места»

Фото: cska-hockey.ru

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов подвел итоги сезона для армейского клуба. ЦСКА выбыл во втором раунде Кубка Гагарина, уступив «Авангарду» (1-4 в серии).

«Что касается сезона, мы как спортсмены недовольны результатом, потому что для ЦСКА, кроме первого места, не существует ничего», – передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В регулярном чемпионате армейцы заняли четвертое место на Западе. Оценку работе клуба, по словам Денисова, дадут наблюдательный совет и главный спонсор.