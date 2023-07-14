«Спортивный азарт и дух всеобщего веселья»: как в Татарстане отметили Медиа-Сабантуй

На главную площадь Сабантуя в селе Пестрецы прибыли сотни журналистов из разных уголков Татарстана. Фольклорные коллективы республики, одетые в яркие национальные костюмы, встречали представителей медиа народными песнями, танцами и частушками.

Широкое гулянье началось с доброй традиции – красочного парада: участники были в футболках и кепках с символикой издания. Открыли парад представители СМИ принимающей стороны – Пестречинского района, затем последовали издания других муниципалитетов.

Медиа-Сабантуй продолжился старинной традицией – театрализованным сбором подарков для участников состязаний. Артисты, распевая народные песни под гармонь, проехали на на конных повозках, куда собирали различные сувениры, в том числе традиционные угощения и новые выпуски журналов и газет.

Затем в торжественной обстановке состоялась церемония подъема флагов России, Татарстана и АО «Татмедиа». В почетной миссии приняла участие руководитель филиала «Пестрецы-информ» Ольга Шамсутдинова.

«Сабантуй – это долгожданный праздник, он всегда был и остается местом встречи друзей, представителей разных национальностей и вероисповеданий. Работа журналистов требует литературного таланта и полной самоотдачи. Именно вы формируете общественное мнение и воспитываете активную гражданскую позицию ваших читателей», –подчеркнул глава Пестречинского района Ильхам Кашапов.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков отметил, что в медиахолдинге сегодня трудится настоящая «армия журналистов», которая 24 часа в сутки, 7 дней в неделю делится с читателями самыми актуальными и свежими новостями.

«Вся жизнь Татарстана протекает перед чутким взором журналистов. Сегодня представить республику без сотрудников СМИ невозможно, поскольку именно журналисты вносят огромный вклад в социальное и информационное развитие Татарстана. Мы – большая сила», – заметил он.

После этого отличившимся сотрудникам АО «Татмедиа» вручили награды. Также руководство медиахолдинга поощрило благодарственными письмами те издания, которые в этом году успешно провели подписную кампанию.

«Если сельское хозяйство живет уборкой зерновых культур, то у наших изданий есть задача два раза в год набрать подписчиков. В этом году мы проводили подписную кампанию в особенно сложных условиях – возникли вопросы с доставкой, работой почтальонов и другие. Но, несмотря на это, мы увеличили подписку в 20 филиалах медиахолдинга», – рассказал Шамиль Садыков.

Для всех участников большого Медиа-Сабантуя подготовили традиционные игры, забавы и соревнования. Журналисты сразились в силовых поединках, в том числе в перетягивании каната и в поднятии гири.

«В августе будет 15-летний юбилей с того момента, как я работаю в “Мамадыш-информе“. Несмотря на то что моя профессия тяготеет к гуманитарным наукам, я также люблю и спорт. Сегодня я поднял гирю более 42 раз, что считаю неплохим результатом. Участвую в Медиа-Сабантуе уже во второй раз, очень нравится та атмосфера, которую дарит праздник, – это спортивный азарт и дух всеобщего веселья», – поделился редактор отдела «Мамадыш-информ» Ильнур Юнусов.

Журналист редакции «Шахри Казан» Дильбар Гарифуллина активно участвовала в разных конкурсах – играла в волейбол, соревновалась в армрестлинге. Однако самыми зрелищными состязаниями, по ее мнению, стали бег с коромыслом и бег в мешках.

«Я впервые бегала с коромыслом и ведрами, доверху наполненными водой. Было довольно тяжело бежать, поскольку при беге нужно было суметь не пролить воду. Медиа-Сабантуи нужны не только для того, чтобы встретиться с коллегами, но и объединить всех журналистов. Состязаясь, мы искренне болеем друг за друга», – поделилась Гарифуллина.

По итогам всех состязаний победители были награждены памятными подарками, медалями, а также денежными призами. Главным батыром борьбы кореш стал журналист «Мамадыш-информа» Ильдар Хасанов. В подарок он получил барана.

Празднование журналистского Сабантуя организуется второй год подряд. Традиционно он собирает сотрудников филиалов районных, городских, республиканских изданий, входящих в состав медиахолдинга АО «Татмедиа».