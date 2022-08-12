«Спортивный август» во дворах Казани продолжится хатха-йогой и растяжкой

В эти выходные во дворах Казани состоятся занятия по хатха-йоге и стретчингу под руководством опытных тренеров. 13 и 14 августа команда президентской программы «Наш двор» организует вместе с активными жителями тренировки во дворах.

Первая тренировка по хатхе-йоге пройдет 13 августа в 9.30 во дворе домов №№81, 83, 85, 87 по ул.Рихарда Зорге. Занятие проведет Алена Самсонова — фитнес-тренер с 30-летним опытом работы, половину из которых она преподает йогу.

На следующий день, в 18.00, пройдет занятие во дворе по улице Ибрагимова, 65 под руководством тренера-хореографа Владислава Бутолина. Он научит горожан правильно растягиваться и расслаблять мышцы.

Организаторы рекомендуют желающим присоединиться к тренировкам взять с собой коврик для занятий спортом и бутылку воды. Также им следует убедиться, что тренировки подходят по состоянию здоровья и не нанесут вреда. Обязательная регистрация проводится по ссылке.

«Спортивный август во дворах Республики Татарстан» проходит в рамках программы «Наш двор». Идеи тренировок для соседей предлагают активные жители, а программа помогает в организации. «Тренировки планируем проводить каждые выходные в течение всего августа», — поделилась с «Татар-инфомом» руководитель пресс-службы фонда «Институт развития городов РТ» Диляра Галеева.