Спортивные выходные в Казани: на матч Россия — Словакия приехали жители 38 городов

Отборочный матч в рамках чемпионата мира по футболу — 2022 между сборными России и Словакии посетили более 13 тыс. человек. При этом, по данным внутренней аналитики Билайн, помимо казанцев победоносную для российской сборной игру с трибун стадиона «Ак Барс Арена» посмотрели жители еще 38 российских городов.

Так, в день матча, 8 октября, в Республику Татарстан поклонники футбола приезжали преимущественно из Москвы, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Уфы, Чебоксар, Самары и Нижнего Новгорода.

Между тем средний объем интернет-трафика на одного абонента, пришедшего посмотреть матч на «Ак Барс Арену», составил порядка 40 МБ. Этого трафика хватит, чтобы загрузить 33 фотографии в соцсеть Instagram, прослушать 11 музыкальных треков и посмотреть два трейлера новых фильмов.

Отмечается также, что наиболее активными болельщики были перед самым началом матча. Пиковой рост интернет-трафика и голосового трафика зафиксирован во временной промежуток с 20.00 до 21.00. Кроме того, на протяжении всего матча, вплоть до 23.00, эти показатели держались на стабильно высоком уровне, а значит, зрители во время игры активно делились своими впечатлениями как в социальных сетях и мессенджерах, так и через мобильные звонки.

Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения Билайн, заметил: «Казань уверенно удерживает за собой звание „спортивной столицы” России. Билайн со своей стороны стремится поддержать этот образ и развивать сеть в республике с такой же спортивной скоростью. В дни крупных общественных и спортивных мероприятий, которые Татарстан принимает довольно часто, нам важно сделать так, чтобы даже в пиковые нагрузки абоненты могли пользоваться всеми мобильными сервисами на высоких скоростях. Поэтому в наших планах не сбавлять темп стройки и мы будем продолжать запуски новых технологических решений, позволяющих создавать современную и надежную сеть».