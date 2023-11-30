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Спортивные вузы Беларуси и Татарстана откроют лабораторию по подготовке спортсменов
Белорусский государственный университет физической культуры и Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма подписали соглашение о создании научно-исследовательской лаборатории по подготовке спортсменов на базе татарстанского вуза. Документ о взаимном сотрудничестве на долгосрочной основе подписали ректоры Рафис Бурганов и Сергей Репкин.
«Мы совместно с белорусскими коллегами провели пять совместных научно-практических конференций, две из которых были для студентов и молодых ученых. Преподаватели наших университетов систематично участвуют в совместных научно-методических семинарах и круглых столах, осуществляют совместное рецензирование учебных изданий и научных статей, публикуют научные статьи в научных журналах наших вузов. Также мы готовим совместную заявку на программу Союзного государства „Создание цифровой платформы комплексной диагностики спортивно одаренных детей по интегрированным показателям опорных взаимодействий и двигательно-координационных способностей“. Это большой совместный труд, который позволит нам создать уникальную цифровую платформу для диагностики и отбора юных спортсменов, сопровождения и коррекции тренировочного процесса, а также сохранения их уровня здоровья», — поделился Рафис Бурганов после церемонии подписания.
Главной задачей соглашения является объединение кадровых, организационных и информационных ресурсов поволжского и белорусского спортивных университетов с целью создания научно-исследовательской лаборатории научно-методического и медико-биологического сопровождения подготовки спортсменов.
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