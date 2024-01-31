Спортивные учреждения Татарстана получат новое оборудование по федеральному проекту

Десять спортивных учреждений Татарстана получат новое оборудование, инвентарь и экипировку благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни». Об этом сообщает Минспорта РТ.

Адресную поддержку в рамках проекта получат республиканские спортивные школы олимпийского резерва: «Батыр», школа по фехтованию, «Динамо», школа по стендовой и пулевой стрельбе, Казанское училище олимпийского резерва, школа по бадминтону Ф.Г.Валеева, по фигурному катанию на коньках, по зимним видам спорта «Барс», по водным видам спорта «Акватика», по борьбе и Республиканская спортивно-адаптивная школа.