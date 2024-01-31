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Спорт 31 января 2024 08:30

Спортивные учреждения Татарстана получат новое оборудование по федеральному проекту

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Десять спортивных учреждений Татарстана получат новое оборудование, инвентарь и экипировку благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни». Об этом сообщает Минспорта РТ.

Адресную поддержку в рамках проекта получат республиканские спортивные школы олимпийского резерва: «Батыр», школа по фехтованию, «Динамо», школа по стендовой и пулевой стрельбе, Казанское училище олимпийского резерва, школа по бадминтону Ф.Г.Валеева, по фигурному катанию на коньках, по зимним видам спорта «Барс», по водным видам спорта «Акватика», по борьбе и Республиканская спортивно-адаптивная школа.

#школа олимпийского резерва
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