Спортивные школы РТ в 2021 году получили 46 млн рублей на закупку инвентаря

Десять спортивных школ Татарстана в 2021 году получили 46 млн рублей на закупку инвентаря и необходимого оборудования по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель сектора подготовки спортивного резерва Минспорта РТ Наталья Алькаева.

«Было закуплено пять микроавтобусов для организаций, осуществляющих спортивную подготовку. Также были закуплены оборудование и инвентарь на сумму более 30 млн рублей и снегоход для подготовки спортсменов, занимающихся лыжными гонками и прыжками с трамплина», — отметила спикер.

Также был закуплен инвентарь для занятий другими видами спорта. А в 2022 году на эти цели выделено ещё около 47 млн рублей, добавила Алькаева.

Кроме того, в 2021 году более 250 инструкторов спортивных площадок в РТ прошли курсы повышения квалификации.

Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских» указов Президента Владимира Путина. Они охватывают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда» и др.