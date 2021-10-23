Спортивную школу в Бавлах отремонтировали по республиканской программе

Участие Бавлинской спортивной школы №1 в программе капитального ремонта спортивных объектов в Татарстане позволило привести в полный порядок здание этого учебного заведения. Здесь провели ремонт кровли и отмостков, водоснабжения и водоотведения, заменили оконные и дверные проемы, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Фото: © пресс-служба Минспорта РТ

Для 600 воспитанников муниципальной спортивной школы в рамках капремонта были расширены раздевалки, отремонтированы санузлы и душевые. В здании 1970 года постройки произведены электромонтажные работы, установлено видеонаблюдение.

Работы по капитальному ремонту выполнены за счет республиканского и муниципального бюджетов. Средства местной казны потребовались для приобретения мебели, спортинвентаря и оборудования.

Сейчас у бавлинских детей есть возможность заниматься в спортшколе №1 лыжными гонками, боксом, шахматами, пауэрлифтингом и легкой атлетикой.

Ранее Президент РТ Рустам Минниханов поддержал республиканскую программу капитального ремонта объектов спортивной инфраструктуры в Республике Татарстан.