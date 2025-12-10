Спортивная реабилитация стала самым эффективным методом реинтеграции ветеранов СВО

В Республике Татарстан спортивная реабилитация для участников СВО стала самым эффективным инструментом возвращения к мирной жизни. Об этом заявила руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачина.

«Среди всех возможных способов реабилитации, как показывает практика и опыт работы, самым эффективным является спорт», – отметила Удачина.

Стоит отметить, что ветеранов обеспечивают как техническими средствами реабилитации, так и организуют тренировки по целому ряду спортивных дисциплин. Кроме того, в 2025 году в республике было организовано 19 спортивных соревнований различного уровня, а ключевым событием года стал масштабный Спортивный кубок Раиса РТ, который прошел в рамках Государственной программы «Спорт России».

«Я хочу поблагодарить наших коллег – Министерство спорта Республики Татарстан. Работали мы как одна команда. Большое спасибо главам муниципальных районов, которые принимали республиканские мероприятия… Сильные, мужественные люди, которые были таковыми на линии боевого соприкосновения, остаются такими же и в мирной жизни, и в спорте. Для всех нас большая честь быть рядом с ними и участвовать в их возвращении», – подытожила Удачина.