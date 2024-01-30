Дети из Белгорода будут тренироваться на спортивных объектах Татарстана

Фото: Информационного центра татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Более 235 детей и тренеров прибыли в Казань из Белгорода на специальном поезде для тренировок на спортивных объектах Татарстана. На перроне их встретила команда регионального отделения «Молодой гвардии Единой России». Они проводили детей до автобусов и помогли им перенести чемоданы.

«Очень благодарен министру спорта Российской Федерации Олегу Васильевичу Матыцину, <…> [Раису] Республики Татарстан Рустаму [Нургалиевичу] Минниханову, мэру Казани Ильсуру Раисовичу Метшину за предложение посетить один из красивейших городов нашей страны. Спортивные объекты, безусловно, являются одними из лучших. Уверен, что у наших детей будут огромные впечатления, огромные положительные эмоции по возвращении домой», — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на личной странице в одной из социальных сетей.

Юные спортсмены вместе пробудут в Казани 21 день и проведут тренировки по художественной гимнастике, пулевой стрельбе, спортивной борьбе, плаванию и легкой атлетике.