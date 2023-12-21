Спортивная Казань-2024: Леонов об Играх БРИКС, школе Загитовой и переезде «Ак Барса»

Журналистам показали музей «Эффект спорта», который находится в «Ак Барс Арене»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В Татарстане спортом занимаются больше 2 млн человек»

Примерно за час до начала итоговой пресс-конференции министра спорта Татарстана Владимира Леонова для журналистов была организована экскурсия в музее «Эффект спорта», который находится в «Ак Барс Арене». Локация с главными спортивными достижениями республики была открыта в сентябре 2023 года и с тех пор пользуется большим интересом как у жителей Казани, так и у гостей города.

Идея создать Музей спорта родилась еще во время Универсиады-2013. Однако реализовать проект никак не удавалось. За последние несколько лет столица Татарстана приняла немало международных турниров, чем зарекомендовала себя в качестве спортивной столицы России, и, таким образом, потребность в музее с годами только выросла.

Переступая порог, посетители знакомятся с маскотами – талисманами крупных спортивных событий Казани (Универсиады, ЧМ по водным видам спорта и ЧМ по футболу), а также с чемпионскими кубками главных спортивных клубов Казани. Трофеи в Музей спорта предоставили «Зенит-Казань», УНИКС, «Рубин», и «Ак Барс». Забегая вперед, скажем, что и на самой пресс-конференции большой казанской четверке было отведено особое внимание.

Переступая порог, посетители знакомятся с маскотами – талисманами крупных спортивных событий Казани Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Однако начал свою речь Владимир Леонов не с профессионального спорта, а с массового. Как известно, в 2020 году в министерстве поставили амбициозную задачу – к 2024 году в республике должны заниматься спортом 57% населения. Уже в 2023 году эта цифра Татарстану поддалась. Так, по итогам III квартала этого года доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 60,9%, или 2 млн 155 тыс. 672 человека.

«Во многом благодаря тому, что сегодня у нас в Татарстане имеется современная спортивная инфраструктура –более 11 тысяч объектов, мы поддерживаем на высоком уровне долю граждан, занимающихся спортом. Многие на этот показатель смотрят скептически, но он есть. И это наш этакий KPI. Фактически эти цифры и являются основным показателем нашей работы», – подчеркнул Леонов.

На Игры БРИКС приглашены 10 стран

Одной же из главных тем заседания коллегии стала подготовка Казани к предстоящим в 2024 году Международным мультиспортивным турнирам.

Начал свою речь Владимир Леонов не с профессионального спорта, а с массового Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

И если по «Играм будущего», которые пройдут с 21 февраля по 3 марта, уже есть примерное понимание, начиная от дисциплин и заканчивая местами проведения, то проект «Игры БРИКС» до сегодняшнего дня оставался загадкой. Пролил свет на данный вопрос Владимир Леонов. По его словам, приглашение для участия в Играх в Казани получили уже как минимум десять государств.

«Ожидается порядка пяти тысяч участников соревнований: 3 тысячи спортсменов и 2 тысячи официальных лиц, а также 500 приглашенных гостей. Письма-приглашения на Игры направлены в 10 государств – участников БРИКС: 5 государствам-участникам БРИКС, а также 6 странам (Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты)», – отметил Леонов.

Кроме того, стали известны и виды спорта, в которых будут соревноваться участники. Как уже говорилось ранее, никаких больших видов спорта – футбола, баскетбола и волейбола – Игры БРИКС не увидят. Зато представлены на соревнованиях будут новомодный фиджитал-спорт и татарский корэш.

Виды спорта: бадминтон, бокс, брейкинг, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, карате, корэш, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пляжный гандбол, прыжки в воду, самбо, синхронное плавание, скейтбординг, спортивная борьба (вольная борьба и греко-римская борьба), спортивная гимнастика, теннис, тяжелая атлетика, ушу, фехтование, фиджитал-спорт (баскетбол и футбол), художественная гимнастика, шахматы.

Сами соревнования пройдут на объектах, построенных к Универсиаде, а также ряде новых: IT-парке им. Башира Рамеева, молодежном экстрим-парке «УРАМ», Международном выставочном центре «Казань Экспо». Участники соревнований будут размещены в Деревне Универсиады.

Кроме того, под Игры БРИКC планируется ремонт уже существующих объектов: Центра бокса и настольного тенниса, Центрального стадиона, Центра волейбола. Также выделены средства на федеральные объекты: «Тулпар», Дворец водных видов спорта, Центр гребных видов спорта, Центр гимнастики, «Буревестник» и Центр пляжных видов спорта.

Один из новых проектов – Школа фигурного катания Алины Загитовой Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Школа Загитовой в Казани может появится уже в следующем году

Не оставили без внимания на коллегии и совершенно новые проекты. Одним из них станет Школа фигурного катания Алины Загитовой. Новая точка спортивного притяжения появится в Казани на улице Портовой, недалеко от Речного порта. При этом ранее предлагался и вариант со строительством школы в районе «Салават Купере». Однако чуть позже от этой идеи в Казани отказались. По словам Леонова, выбор места связан со значимостью объекта.

«Место расположения – улица Портовая. Из-за того, что для нас это имиджевый проект, хотели место поближе к центру. Данный вариант устроил всех», – сказал Леонов.

Что касается сроков, то ожидается, что сдача объекта состоится уже в следующем году. Сейчас готовится проектная документация. При идеальном раскладе стройка начнется и закончится в 2024-м.

Также министр спорта Татарстана рассказал некоторые подробности планировки будущей школы. В Центре Загитовой появится ледовая площадка, раздевалки, отдельные залы для хореографии и тренировок, кафе, а также место для проведения пресс-конференций. При этом Леонов допустил, что проект может поменяться.

«План такой, но что-то может еще меняться. Окончательных эскизных проектов пока нет. Техническое задание сформировано», – подчеркнул Леонов.

«Плей-офф «Ак Барс» точно начнет на «Татнефть-Арене»

Подводя итоги 2023 года, министр спорта Татарстана отметил, что он был крайне успешен, и упомянул главные победы казанских клубов в уходящем году.

Отдельное внимание Леонов уделил чемпионству УНИКСа в Единой лиге ВТБ. Казанский баскетбольный клуб выиграл золотые медали чемпионатов России впервые за свою историю. За огромный вклад в победу УНИКСа министр спорта лично поблагодарил президента клуба Евгения Богачева.

Отметил в своем выступлении Леонов также успешные сезоны волейбольного клуба «Зенит-Казань», команды по хоккею на траве «Динамо-Ак Барс» и регбийного клуба «Стрела», который в сентябре 2023 года победил в Кубке России.

Были отмечены и заслуги «Рубина». Министр спорта заявил, что горячо рад наблюдать за тем, как казанский клуб сейчас выступает в Премьер-лиге, занимая в таблице 7-е место. По словам Леонова, уверенная победа «рубиновых» в Первой лиге дала эмоциональный толчок команде в нынешнем сезоне.

«Плей-офф казанские хоккеисты точно будут играть на своей арене» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Примечательно, что в разрезе спортивных достижений не был упомянут «Ак Барс», дошедший в минувшем сезоне до финала Кубка Гагарина. Зато казанских хоккеистов вспомнили в ином ключе. Ранее неоднократно сообщалось, что из-за занятости «Татнефть-Арены» под «Игры будущего» «барсы» рискуют быть вытеснены киберспортсменами на старте плей-офф во Дворец спорта. Правда, чуть позже риторика по этому вопросу слегка изменилась. Окончательную же точку в нем сегодня поставил Леонов.

«Было много разговоров, что «Ак Барс» не сможет начать плей-офф на «Татнефть-Арене». Это не так. Плей-офф казанские хоккеисты точно будут играть на своей арене», – подытожил Леонов.