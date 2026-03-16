«Спортивная карта», кешбэк семьям и рост пособий: предложения Татарстана «Единой России»

В Казани подвели итоги реализации народной программы «Единой России» в Татарстане и выдвинули свои предложения для следующего цикла на форуме «Есть результат!». С какими инициативами выступили члены партии – в материале «Татар-информа».





Рустам Минниханов: «Не случайно наш форум называется «Есть результат!», нам есть о чем рассказать»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рустам Минниханов: «Как партия парламентского большинства, «Единая Россия» отвечает за всё, что происходит в стране»

«Единая Россия» всегда ставит масштабные задачи по улучшению качества жизни граждан, заявил на форуме Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Как партия парламентского большинства, «Единая Россия» отвечает за всё, что происходит в стране, как хорошее, так и плохое, не прячась от проблем и критики. Не случайно наш форум называется «Есть результат!», нам есть о чем рассказать», – подчеркнул Минниханов.

Партия открыта для предложений граждан и на их основе формирует народную программу, с которой пойдет на выборы депутатов Госдумы, которые состоятся в этом году. Прошлая программа выполнена на 95%.

На форуме работали несколько тематических площадок, где участники разрабатывали свои предложения для новой версии Народной программы «Единой России».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кешбэк за туризм для многодетных семей и повышение пособия по уходу за ребенком

Одна из тематических площадок касалась поддержки семей. О сформированных инициативах рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова.

«Для поддержки молодых семей с низким доходом предлагаем на федеральном уровне рассмотреть вопрос увеличения минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Сегодня это 10 837 рублей, что не соответствует уровню прожиточного минимума на ребенка, который в среднем по России около 18 тыс. рублей», – сообщила она.

Кроме того, предложено ввести на федеральном уровне ежемесячное пособие для малообеспеченных семей, имеющих пять и более детей, в которых родители – инвалиды первой или второй группы или в семье есть ребенок-инвалид.

Важной инициативой может стать проект «Семейный отдых», предусматривающий кешбэк для многодетных семей, предполагающий компенсации расходов на отдых и туризм в России в зависимости от количества детей в семье.

«Осмелюсь предложить вариант открытия учреждения по аналогии с детским садом, только для пожилых. Это позволит взрослым не расставаться с пожилыми родителями, требующими постоянного внимания, и продолжить свою трудовую деятельность», – поделилась инициативой Захарова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Закон о распространении видеоигр и ограничение доступа несовершеннолетних

Свои предложения были выработаны и на площадке, посвященной молодежи и детям. Особое внимание было уделено деструктивному влиянию в интернете, рассказал министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Существующий сегодня механизм мониторинга деструктивного контента охватывает лишь часть интернет-пространства. Такие проявления распространяются в чатах игровых платформ и популярных среди подростков фото- и видеоконтенте, к которым у нас нет доступа. Считаем, здесь нужна масштабная работа», – заявил он.

Среди предложений на эту тему прозвучали ограничения доступа несовершеннолетних к интернету в ночное время, разработка российских видеоигр и общее регулирование этой сферы на законодательном уровне.

Также среди инициатив для молодежи прозвучали «Спортивная карта» по аналогии с Пушкинской и трудоустройство ветеранов СВО в военно-патриотических объединениях.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Экономика высоких зарплат и регулирование цен на сельхозпродукцию

Большой блок предложений был посвящен экономическому развитию. О них рассказал председатель Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Максим Топилин.

«Ключевой задачей, которую поставил Президент Российской Федерации Владимир Путин, является переход к экономике высоких зарплат. Если проанализировать динамику зарплат в республике, то она выросла за пять лет почти в два раза и составила в 2025 году 90 тыс. рублей. Реальная зарплата выросла за пять лет на 40%», – подчеркнул Топилин.

Кроме того, предложено сохранить меры по федеральной поддержке регионов на содержание особых экономических зон, технопарков и промышленных парков, а также закрепить в федеральном законодательстве инвестиционные стандарты.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этой связи прозвучала еще одна инициатива от заместителя Председателя Госсовета РТ Марата Ахметова.

«Предлагается обеспечить со стороны государства предсказуемость закупочных цен на сельхозпродукцию», – сказал он.

«Помощь из Татарстана начала поступать в Лисичанск и Рубежное уже через три дня после освобождения»

Перед стартом форума была отправлена уже 36 колонна гуманитарной помощи в Лисичанск и Рубежное от татарстанского отделения партии. Всего собраны 17 фур от общественных организаций и районов республики. Колонна доставит в ЛНР стройматериалы, продукты, бытовую химию, шефскую помощь участникам специальной военной операции и другие вещи.

На важность и актуальность подобной поддержки обратил внимание Герой России генерал-полковник Александр Лапин.

«Татарстан оказывает огромную помощь новым регионам России и бойцам специальной военной операции. Народ республики отличается особым единством и сплоченностью. Особенно важна поддержка, оказываемая Лисичанску и Рубежному. Уже через три дня после освобождения этих территорий начали приходить первые гуманитарные колонны из Татарстана», – рассказал он.

Всего за период с февраля 2022 по февраль 2026 года под эгидой Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» были направлены 262 грузовые машины с более чем 4 тыс. тоннами помощи.