Спортдиректор «Салавата Юлаева» – об уходе финского звена: «Канадцы заполнят брешь»

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал уход иностранных хоккеистов из уфимского клуба в это межсезонье.

«Что значит потери? У нас условно игра строилась всегда на звене финнов. У нас была непростая задача – не то чтобы заменить их, а поменять в корне всё. Это не везение, а результат успешной работы всей вертикали клуба. С помощью грамотного подхода у нас появились хорошие молодые игроки. Нам это поможет и в дальнейшем. Ушли скандинавы – это не то что невосполнимая потеря, брешь образовалась на некоторое время. Как она восполнится, возможно, за счёт канадцев, ситуация в корне поменяется», – цитирует Чижова Metaratings.

Напомним, в этом году уфимский клуб покинули финны Юха Метсола, Сакари Маннинен, Теему Хартикайнен и Маркус Гранлунд.

Ранее «Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» в «зеленом дерби» в рамках предсезонной подготовки к старту сезона КХЛ.