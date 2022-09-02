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Спорт
2 сентября 2022  12:56

Спортдиректор «Рубина» Яровинский раскрыл детали перехода Абильдгора в «Селтик»

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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал переход датского полузащитника Оливера Абильдгора в шотландский «Селтик».

«У Оливера 2-летний контракт с клубом, на сезон он уходит в «Селтик», воспользовавшись правом приостановления контракта. Это была согласованная между ним и нами позиция. Юридически он приостанавливает контракт, но по сути, это аренда на год и после он вернётся к нам. Тогда мы сможем рассматривать более выгодные предложения о его продаже, чем могли получить сейчас.

Абильдгор ещё обязательно выйдет на связь, обратится к болельщикам, потому что он – настоящий капитан, настоящий лидер нашей команды. Он душой и телом прикипел к команде и клубу. В отличие от некоторых других иностранцев Оливер поступил невероятно корректно, по-человечески и постоянно был с нами на связи», – заявил Яровинский в телеграм-канале пресс-службы «Рубина».

Напомним, Абильдгор пришел в «Рубин» в феврале 2020 года, сыграл за казанскую команду 62 матча, забил 1 гол и сделал 5 голевых передач.

#фк рубин #футбол #Олег Яровинский #Оливер Абильдгор
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