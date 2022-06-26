Спортдиректор «Рубина» Яровинский о трансферах клуба: В «Рубине» нет заоблачных зарплат

Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский в интервью изданию «Спорт-Экспресс» опроверг слухи о больших контрактах новичков.

Яровинский пояснил ситуацию с зарплатами в клубе:

«В «Рубине» нет заоблачных зарплат, как пишут в прессе. Просто иногда трудно признать, что наш клуб выиграл конкуренцию за футболиста и провел хорошую переговорную работу. Проще сказать, что мы насыпали денег. Хотя наш менеджмент хорошо сработал в переговорах и не сорил деньгами, как это подается в СМИ».

Кроме того, спортивный директор «Рубина» рассказал, что своим восьми новичкам казанцы положили зарплату ту же, что была у них прежних клубах, либо не намного больше.

«Многие приходили на те же контракты, которые либо получали ранее, либо им предлагали другие клубы. Например, Муллин — писали, что мы перебили предложение «Акрона» в два раза, но это не так. У него такая же зарплата, какую ему предлагали там. И Олег Иванов, к примеру, тоже будет выступать в «Рубине» за тот же оклад, что у него был в предыдущем клубе. Поэтому история о том, что мы заваливаем деньгами, очень надуманная».

Руководитель «Рубина» огласил размеры контрактов своих новичков.

«Примерно от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей в месяц. Фамейе тоже получает меньше, чем пишут в медиа. И при его трансфере «Рубин» не платил никаких бонусов. Эта информация и близко не соответствует действительности».

Наконец Яровинский сказал, какая ситуация по предложениям Дюпину и Самошникову.

«У Ильи Самошникова остается год контракта с «Рубином», много слухов о его уходе. То же самое и с Юрием Дюпиным. Ситуация очень простая. Официальных предложений по ним к нам не поступало. Поэтому на данный момент они — игроки «Рубина».