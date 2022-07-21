Спортдиректор «Рубина» Яровинский: Мы не договорились с Набиуллиным

Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский заявил, что клуб не смог договориться о переходе со своим воспитанником, защитником Эльмиром Набиуллиным.

«Рубин» сделал предложение уроженцу Дербышек три недели назад.

«Ситуация такая: три недели назад я разговаривал с Набиуллиным, с его агентом. Мы сделали ему предложение. Мы были в нем очень заинтересованы», – цитирует Яровинского «Спорт-Экспресс».

Яровинский не стал раскрывать причин несостыковки.

«Но мы с Эльмиром по целому ряду причин не договорились. Он отличный парень, не хотел бы, чтобы ситуация вызвала какие-то спекуляции. Это профессиональный спорт, так бывает. У нас в команде есть Попов, Кабутов, Фаттахов и Самошников — мы очень довольны этой четверкой фланговых защитников», – заявил Яровинский.

17 июля лучший молодой футболист России 2014 года Набиуллин и «Химки» расторгли контракт по соглашению сторон. В прошедшем сезоне защитник забил один мяч и отдал три результативные передачи в 21 матче за «Химки» во всех турнирах. Помимо «Рубина» на Эльмира претендовали и другие клубы, включая столичное «Торпедо».