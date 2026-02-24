Спортдиректор «Локомотива»: «Сделали все, чтобы сохранить Баринова, но он выбрал ЦСКА»

Фото: fclm.ru

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал переход полузащитника Дмитрия Баринова в московский ЦСКА. Хавбек покинул железнодорожников в зимнее трансферное окно, когда до истечения его контракта оставалось около полугода.

Отвечая на вопрос, почему клубу не удалось переподписать ключевого игрока, Ульянов заявил, что была предложена максимально выгодные условия. «Человек выбрал ЦСКА и ушёл. Обиделся он на что-то или нет — никто не знает. У него было сумасшедшее предложение от нас, но он выбрал другой клуб», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

Журналисты поинтересовались, не стала ли причиной ухода затяжка с переговорами, которые не были проведены оперативно еще летом. На это спортивный директор ответил, что не может знать всех мотивов игрока, но подчеркнул: «Точно знаю, что в конце от нас он получил хорошее предложение, от которого отказался. Почему так произошло, обиделся ли он на кого-то, дали ли в другом клубе больше — сказать не могу. Не знаю. „Локомотив“ сделал все возможное, чтобы его оставить».

Таким образом, трансфер 28-летнего полузащитника в стан принципиального соперника стал свершившимся фактом, несмотря на все усилия его бывшего клуба.