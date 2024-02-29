Спортдиректор «Игр будущего»: «Есть и драйв, и радость победителей, и слезы проигравших»

Спортивный директор «Игр будущего» Владислав Ершов поделился впечатлениями от турнира

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Эмоций куча. Можно сказать, что мы полноценно вкатились в проект»

Владислав, экватор «Игр будущего» позади. Ваша душа спокойна за то, как проходят соревнования?

Да, действительно экватор «Игр будущего» позади. Минули мы эту планку довольно быстро. Но признаюсь, что пока нагрузка не спадает. 28 февраля у нас вообще был самый сложный операционный день. Игрались параллельно 12 дисциплин. Были задействованы практически все наши объекты в Казани. Это беспрецедентная нагрузка и для местного оргкомитета, и для нас как для главных организаторов соревнований.

На днях мы перешагнули важную отметку – запустили последние дисциплины «Игр будущего». Это и «Гонка дронов», и BMX-дисциплина. Эмоций куча, можно сказать, что мы полноценно вкатились в проект. Ближайшую неделю мы пойдем по уже нисходящей траектории, готовясь к завершению турнира. Но уверяю всех зрителей, что самые интересные и накаленные матчи турнира ждут их впереди.

«Пару дней назад буквально прошел финал «Битвы роботов», и прилив эмоций не отпускает до сих пор» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Какая дисциплина «Игр будущего» превзошла все ожидания?

Скажу честно – это, бесспорно, «Битва роботов». Пару дней назад буквально прошел финал, и прилив эмоций не отпускает до сих пор. Драматичный финал, очень неожиданный победитель (DS Robotics, Индия, – прим. ТИ-Спорт). Я наблюдал пристально за тем, как были организованы соревнования данной дисциплины. Это полный восторг. Драйв на арене, крики зрителей, неподдельная радость победителей и слезы проигравших – все говорило о том, что перед людьми развернулся большой спорт, от просмотра которого они получили огромное удовольствие. «Битва роботов» – это было настоящее «вау» для зрителей.

А где был самый крутой сетап на «Играх будущего»?

С точки зрения технической составляющей, оформления сцены, площадки, наверное, это смешанные единоборства. Я посмотрел всего одну сессию боев ММА, и этого хватило, чтобы сделать выводы. Фантастически крутой свет, прекрасная видеокартинка для зрителей, смотревших соревнования в онлайне. Презентация этой дисциплины также была на очень высоком уровне. Ну и, конечно, спортивный накал боев был колоссальный. Я смотрел поединки тяжеловесов, и там было все: досрочные победы, кровь участников, спорные эмоциональные моменты.

«Спортивный накал боев был колоссальный» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Серьезно рассматривали фиджитал-теннис для «Игр будущего». Уже занимаемся фиджитал-волейболом»

А что скажете по поводу игровых видов спорта: фиджитал-футбол, хоккей, баскетбол?

Мне они очень понравились. Зрителям, полагаю, тоже эти виды спорта зашли, учитывая, сколько билетов было продано на данные соревнования. Что касается игровых видов спорта, то отмечу, что они, пожалуй, лучше всех подходят для фиджитал-концепции. Можно проиграть в киберспортивной части разницу в три-четыре-пять очков и спокойно компенсировать гандикап в физикал-части. Знаю, что практически во всех командных игровых видах спорта случились сенсации. Соревнования вышли классными, зрелищными, это не может не радовать.

В процессе проведения «Игр будущего» задумывались о том, что надо было ввести еще какие-то дополнительные дисциплины?

Да, немножко даже жалею, что не ввели в список дисциплин фиджитал-теннис. Безумно популярный вид спорта во многих европейских, западных странах. Существуют уже созданные замечательные компьютерные симуляторы тенниса. Думаю, в структуру «Игр будущего» этот вид спорта вошел бы как влитой.

«Зрителям, полагаю, игровые виды спорта зашли, учитывая, сколько билетов было продано на данные соревнования» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Получается, на этапе разработок «Игр будущего» вы изначально не рассматривали фиджитал-теннис как одну из дисциплин?

Разумеется, мы думали о фиджитал-теннисе, рассматривали серьезно этот вид спорта для «Игр будущего». Но в конечном итоге решили его не добавлять в список дисциплин. Потому что нам хотелось, чтобы в проекте принимало участие как можно больше командных видов спорта. Раз уж фиджитал объединяет спорт и киберспорт, то и игроки должны находиться в некоем духе объединения, сплоченности. Командные виды спорта позволяют достичь подобного ощущения. А теннис, сами понимаете, спорт индивидуальный.

Но все же в скором времени вы видите фиджитал-теннис на «Играх будущего»?

Да, безусловно. В дальнейших соревнованиях, думаю, мы добавим теннис в качестве одной из дисциплин. Помимо фиджитал-тенниса мы рассматриваем фиджитал-гольф на следующих «Играх будущего». В «Казань Экспо» есть интерактивная площадка для фиджитал-гольфа, и вы можете обратить внимание на то, как она пользуется популярностью у посетителей. Мне передавали информацию, что в России уже проводились фиджитал-соревнования по гольфу. Говорят, получилось очень впечатляюще, несмотря на то что гольф вид спорта далеко не номер один в стране.

К слову, многие поклонники «Игр будущего» интересовались, почему среди дисциплин проекта нет волейбола. Соревнования же не сложнее организовать, чем по тому же хоккею?

Да, вы правы. Открою секрет, что мы уже занялись вопросом организации соревнований по фиджитал-волейболу, так как среди командных видов спорта в России он широко известен и популярен. Думаем сейчас, как лучше совместить диджитал и физикал-части в волейболе, на какой площадке проводить соревнования.

Волейбол – топовый и престижный вид спорта. В Казани люди об этом знают не понаслышке. Волейбольный клуб «Зенит-Казань» является самым известным и титулованным в стране, поэтому подобного рода вопросы, почему волейбола нет на «Играх будущего», вполне резонны, особенно в Казани.

«Просмотры соревнований очень хорошие, полную статистику огласим по окончании проекта в марте» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Цифры трансляций, что ожидали до начала «Игр будущего», мы уже превосходим»

На большой пресс-конференции в преддверии «Игр будущего» вы говорили, что одну только «Доту» в Китае на групповом этапе смотрело более семи миллионов человек на стриминговых платформах. Есть ли обновленная информация к этому часу о высоких показателях трансляций остальных соревнований?

Чтобы вы опять же понимали масштаб «Игр будущего», назову всего лишь одну цифру. В один из дней соревнований по MLBB (Mobile Legends: Bang Bang) на онлайн-трансляции в пике было 500 тысяч зрителей. Причем состязания проходили в рамках группового этапа. Это какие-то просто невероятные цифры, мы ими очень гордимся. То, что мы ожидали до начала «Игр будущего», мы уже превосходим.

В целом просмотры соревнований очень хорошие, полную статистику огласим по окончании проекта в марте. Сейчас на решающие матчи мы подключаем всевозможные каналы дистрибуции контента, просим команды информировать о соревнованиях в их родных странах.

Как семья реагирует на вашу деятельность в таких проектах, как «Игры будущего»

На самом деле, семья уже давно привыкла, что я постоянно нахожусь в каких-то проектах, живу спортивными ивентами (улыбается). Когда «Игры будущего» запустились, родные были поражены масштабом соревнований, говорили, что очень гордятся мной. Для них стало большим открытием, что подобные фиджитал-проекты пользуются большим интересом у людей, что продаются билеты на соревнования, а трансляции выходят на мировой уровень. На церемонию открытия приезжала моя семья, ребенок, родители – все уехали в полном восторге.

Как скоро мы увидим «Игры будущего», которые будут проводиться не в России?

В ближайшее время. В этом году мы проведем честный отбор среди стран, которые желают стать хозяевами следующих «Игр будущего». Нам уже поступило конкретное предложение от Казахстана провести фиджитал-соревнования. Мы, в принципе, не против такого расклада.