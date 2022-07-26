Спортдиректор Чижов раскрыл сложности в селекции «Салавата Юлаева»

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов рассказал, почему уфимскому клубу не удавалось в текущее трансферное окно конкурировать за хоккеистов экстра-класса.

Функционер не смог положительно или отрицательно оценить селекционную работу «Салавата Юлаева».

«Нельзя сказать доволен я или нет. У нас все в процессе. Мы работаем. Конечно, мы вели разговоры со многими игроками. От агентов идет предложение, а от нас заинтересованность. Были игроки, которых мы хотели видеть у себя, но есть много факторов – финансовых и игровых. Конечно, когда рассматриваются игроки экстра-класса, то их все хотят», – цитирует Чижова «Горобзор».

Ранее главный тренер команды Виктор Козлов негативно высказался о бразильском стиле «Салавата Юлаева».

Сегодня «Салават Юлаев» объявил о подписании контракта хоккеистом из США Александром Хмелевски.

Уфимцы в прошлом сезоне вылетели из плей-офф Кубка Гагарина во втором раунде, проиграв серию челябинскому «Трактору».