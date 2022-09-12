Спортдиректор «Адмирала»: «Ак Барс» нас недооценил, но Казань еще будет прогрессировать

Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин прокомментировал поражение в овертайме от «Ак Барса» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«До пропущенного гола в овертайме был, напомню, выход один в ноль у Евгения Грачёва. Забивай он – всё, сейчас бы поехали обниматься. Либор пытался бросить в пустые ворота, но попал в клюшку – чистая случайность, а за две секунды Вадим Шипачёв идеально положил в самую девятку – там без вариантов.

«Ак Барс» нас немного недооценил. Я смотрел их прошлую игру, когда они победили 5:1, там была другая команда. Здесь всё равно немножко была недооценка. Казань ещё будет прогрессировать. Естественно, на стыковые матчи с «Авангардом», СКА, московским «Динамо» у них будет другой настрой и другая игра. «Адмирал» для них пока ещё не такой сильный раздражитель, но они могли за это и поплатиться», – цитирует Аверкина Metartings.

Напомним, сегодня Ак Барс» примет на своем льду «Динамо» из Минска в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи в 19.00 по московскому времени.

После трех сыгранных матчей команда Олега Знарка занимает шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ.