Спортдир «Нефтехимика» Ларионов рассказал о целях и бюджете команды на сезон КХЛ

Спортивный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов рассказал о ходе предсезонной подготовки и поделился ожиданиями от предстоящего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Цели и задачи? У нас задачи – побеждать в каждом матче, биться. При поражении показывать красивую игру для болельщиков. В прошлом году, может, мы не очень высоко поднялись, но игра всех порадовала. Отмечали красивую и дружную игру. Понятно, что с нашим бюджетом можем ставить планы только на плей-офф, но по возможности пробиться дальше. Бюджет? Бюджет у нас будет на уровне прошлого года. Не буду говорить, какой», – цитирует Ларионова Metaratings.

Кроме того, функционер прокомментировал удлинение сезона до 68 матчей.

Думаю, что сезон должен быть интересным. Он будет сложным из-за большого количества матчей. 68 матчей за шесть месяцев – это очень много, игры через день. На первое место тут выходит функционал, заложенный летом, затем состояние игроков, а потом условия по восстановлению кондиций после матчей, которые будут созданы в клубах. Это отдых, питание. Это будут ключевые факторы», – заявил Ларионов.

Напомним, первый матч нового сезона «Нефтехимик» проведет 3 сентября в Москве против ЦСКА.

Ранее нижнекамцы одержали победу на предсезонном турнире Танеко в Казани. В двух играх татарстанский клуб одержал победы над «Салаватом Юлаевым» (4:3) и «Ак Барсом» (4:3 ОТ).