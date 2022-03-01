Спорт объединяет: участники челленджа «ВСК GO!» преодолели более 300 тысяч км

Страховой Дом ВСК подвел итоги запущенного в сентябре челленджа «ВСК GO!». За несколько месяцев он объединил более 2 тысяч человек по всей стране. Участники преодолевали расстояния, конвертируя километры в призы для себя и в деньги для благотворительного фонда «Арифметика добра».

Принять участие в челлендже мог любой желающий. Для этого надо было зарегистрироваться на сайте, привязать свой спортивный трекер и начать заниматься любым видом спорта, связанным с преодолением дистанции. Самый «дорогой» километр приносило плавание: 1 км приравнивался к 10. Каждый километр, пройденный на лыжах, оценивался как два. Ходьба за 1 км добавляла в копилку 0,5 км, велоспорт – 0,3 км, бег – 1 км.

Согласно условиям, изначально спортсменам нужно было преодолеть 30 тысяч км. Затем в связи с высокой активностью это расстояние было увеличено до 150 тысяч. В итоге за все время акции было преодолено более 303 тысяч километров, что в несколько раз преумножило сумму денег для благотворительного фонда. Больше всего баллов принес бег – 53% от общей дистанции. Еще 24% участники проехали во время велотренировок, 9% прошли пешком, 8,5% – на лыжах и 5% проплыли. Суммарно спортсмены потратили на тренировки более 1 070 дней.

Участники соревновались в разных категориях – «Новичок» или «Профи», а также «Сотрудник», «Клиент» и «Партнер». Победители и лучшие спортсмены были отмечены памятными подарками.

«Наш челлендж объединил людей из 78 регионов по всей стране. Это успех, и мы гордимся таким охватом! Наибольшее число участников было зарегистрировано в Москве — 19%. Немного меньше — в Краснодарском крае (9,6%), Московской области (6,7%), Санкт-Петербурге (6%) и Республике Удмуртия (3%). Главное, что эти основные регионы суммарно набрали меньше половины всех участников. Значит, и в других субъектах страны любителей спорта очень много. Для нас „ВСКGO“ также стал важным социальным проектом, все средства, собранные в рамках челленджа, направлены в фонд „Арифметика добра“ и предназначаются для поиска наставников детям», — отмечает Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

«Благотворительный челлендж „ВСК GO“, проведенный нашими партнерами и друзьями компанией Страховой Дом ВСК — это прекрасная и добрая инициатива. Я знаю, что в челлендже приняли участие более двух тысяч человек, и мне радостно от того, что столько добрых людей захотели помочь тем, кому это так необходимо — детям-сиротам. И, конечно, рада, что такие крупные российские компании, как ВСК со всей ответственностью подходят к благотворительности и поддерживают детей, оставшихся без попечительства родителей. Благодарю наших друзей и каждого, кто принял участие в челлендже. Все собранные средства мы направим на то, чтобы найти наставников для наших подопечных. Вместе мы сможем сделать еще больше добрых дел», — отметила Наиля Новожилова, руководитель фонда «Арифметика добра».