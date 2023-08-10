«Спорт и развитие памяти»: казанские долгожители поделились секретами крепкого здоровья

Более 170 пенсионеров, перешагнувших столетний рубеж, проживает сегодня в Татарстане. Об этом рассказала министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова, выступая во время пленарной дискуссии «Мой выбор – здоровье», прошедшей на территории казанского экстрим-парка «Урам».

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Каждый четвёртый житель Татарстана – это человек пожилого возраста. Сегодня в Татарстане насчитывается 174 долгожителя. В связи с этим сегодня перед нами стоят новые задачи. В части развития активного долголетия играют большую роль федеральные и республиканские программы», – отметила министр.

Одна из таких программ – проект для активных горожан «Жизнелюб», который стартовал в 2016 году. Любой желающий пенсионер может посещать бесплатные занятия по интересам в клубах. Они объединяют 13 разных направлений творческой и спортивной деятельности: вокал, эстрадные, народные и бальные танцы, изобразительное искусство, театральное творчество, фитнес и другие.

«Это позволяет нашим пожилым людям быть активными, также они могут заниматься теми хобби, на которые раньше у них не хватало времени. При поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова в республике также реализуется „Университет третьего возраста“. Сегодня 21 тыс. пенсионеров посещают 16 направлений», — подчеркнула Зарипова.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Участников дискуссии поприветствовал долгожитель Вадут Хакимов, который поделился секретами своего долголетия. «Вся моя жизнь стоит на спортивной подготовке: занимался легкой атлетикой, катался на лыжах, бегал. До сих пор вместе с женой мы делаем зарядку. Семья, спорт и труд продлевают жизнь», – рассказал он.

Заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева отметила, что при формировании концепции социально-эффективного образа жизни в Татарстане используются биологический, социальный, психологический и духовный подходы. Она напомнила, что сегодня в республике реализуются нацпроекты «Демография», «Здравоохранение», «Спорт – норма жизни», «Образование», «Наука» и другие.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Все они направлены на создание необходимых условий. Когда горожанам становится комфортно заниматься спортом во дворе, на спортивной площадке в парке или сквере? Когда для этого созданы все условия, в том числе построены объекты городской инфраструктуры <...>», – заметила Фазлеева.

Модератором панельной дискуссии выступила российская фигуристка Ирина Слуцкая. Спикерами также выступили тренер по развитию памяти и мозга Андрей Сафронов, биохакер и автор книги «Благохакинг: сверхчеловек за 50 дней» Игорь Павленко. «Биохакинг улучшает работу организма с помощью медицинских препаратов, питания, тренировок и других методов. Все это помогает стимулировать мозговую активность и медленнее стареть», – поделился Павленко.