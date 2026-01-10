«Спорт-Экспресс»: Владислав Заседа в «Нефтехимике» в обмен на Андрея Юртайкина

фото: hcnh.ru

«Нефтехимик» объявит о приобретении права заключения контракта с нападающим Владиславом Заседой. Сделка состоится путем обмена Андрея Юртайкина в хабаровский «Амур». Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Владислав Заседа является опытным российским хоккеистом, известным своими выступлениями за ряд клубов, включая «Авангард», «Витязь», «Спартак» и «Ижсталь». В этом сезоне он записал на свой счет 11 (5+5) очков в 28 проведенных матчах за «Амур».

Переход в Нижнекамск позволит молодому игроку проявить себя в новом клубе, поддерживая перспективы роста и приобретения опыта в условиях высокого уровня конкуренции.

На счету Юртайкина в этом сезоне 26 (6+20) очков в 35 играх за «Нефтехимик».

«Нефтехимик» занимает в таблице Восточной конференции 6 место после 44 сыгранных матчей.