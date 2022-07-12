news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
12 июля 2022  13:22

«Спорт-Экспресс»: Артём Дзюба тренируются в Казани с «Рубином»

news_top_970_100

Нападающий сборной России Артём Дзюба прибыл сегодня в расположение футбольного клуба «Рубин». Игрок находится на клубной базе команды Леонида Слуцкого, сообщает «Спорт-Экспресс».

Речь пока что не идёт о полноценном трансфере, а о предоставлении Дзюбе возможности для поддержания своей футбольной формы пока нападающий не найдёт новую команду. Так, в коллективе  на сборах уже были  Александр Ташаев и Евгений Баширов.

Напомним, что Дзюба прошлый сезон отыграл за «Зенит», выйдя на поле в 28-ми матчах и забив 11 голов.

#артем дзюба #Рубин #футбол #первая лига #РПЛ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100