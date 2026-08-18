Странный уход из «Спартака», смутные перспективы: помощник ли Морозов «Ак Барсу»

Неоднозначный уход из «Спартака» под предлогом мечты об НХЛ, похоже, приведет Ивана Морозова в «Ак Барс». Почему заокеанская мечта может оказаться лишь ширмой, простят ли фанаты этот кульбит и какую роль звёздный форвард получит у Анвара Гатиятулина — в материале «ТИ-Спорт».





Фото: spartak.ru

От кокаинового скандала до энхаэловских грез: почему Морозов покинул «Спартак»

Расставание Ивана Морозова с московским «Спартаком» в нынешнем межсезонье получилось странным и полным недомолвок. 26-летний центральный нападающий расторг контракт с красно-белыми 1 июля по собственной инициативе, сославшись на непреодолимое желание вновь попробовать свои силы за океаном. Но за этой формулировкой скрывается куда более сложная и неоднозначная история взаимоотношений игрока и клуба, финал которой с большой долей вероятности может привести форварда в состав «Ак Барса».

Чтобы понять всю глубину ситуации, необходимо отмотать время на год назад. В конце августа 2025 года на предсезонном Кубке мэра Москвы Иван Морозов сдал положительную допинг-пробу, в которой были обнаружены следы кокаина. Для ведущего хоккеиста команды это событие не сулило ничего хорошего, а могло и вовсе обернуться настоящей катастрофой и четырёхлетней дисквалификацией, которая могла поставить крест на всей его карьере. К чести руководства «Спартака», клуб не стал моментально рубить сплеча, разрывать контракт и бросать оступившегося хоккеиста на произвол судьбы. Москвичи аккуратно вывели форварда из состава, временно отстранив от игр, и дали ему возможность пройти необходимую терапию. Сам Морозов тоже поступил профессионально: он публично признал свою вину, искренне извинился перед командой и болельщиками, а также пояснил, что разовое употребление произошло во внесоревновательный период. Благодаря полному сотрудничеству со следствием РУСАДА пошло навстречу и вынесло максимально мягкое решение, сократив срок отстранения всего до одного месяца.

Казалось бы, после такой мощной моральной поддержки со стороны клуба между игроком и руководством должно было установиться нерушимое доверие. Более того, в мае 2026 года стороны официально объявили о продлении соглашения ещё на один год. Иван провёл вполне приличный, пусть и скомканный из-за отстранения сезон, набрав 28 (11+17) очков в 44 матчах регулярного чемпионата и добавив 5 баллов в играх за Кубок Гагарина. И вдруг, в самый разгар лета, словно гром среди ясного неба звучит новость о разрыве трудовых отношений по инициативе самого нападающего.

Формальный предлог для ухода игрока — желание всё-таки ещё разок зайти на попытку покорить Национальную хоккейную лигу. Однако хоккейное сообщество восприняло этот аргумент с изрядной долей скепсиса. Все прекрасно помнят предыдущую североамериканскую командировку Морозова, когда он безуспешно пытался пробиться в систему «Вегас Голден Найтс». Тогда дело ограничилось лишь выступлениями за фарм-клуб «Хендерсон Силвер Найтс» в АХЛ, где закрепиться на ведущих ролях и адаптироваться к жёсткому заокеанскому хоккею ему не удалось. Сегодня, учитывая возраст, не самую выдающуюся статистику и скандальный бэкграунд, шансы получить гарантированный односторонний контракт в сильнейшей лиге мира выглядят призрачными. Ехать же на двустороннее соглашение и снова трястись в автобусах по низшим американским лигам — крайне сомнительная перспектива для сформировавшегося игрока.

Именно поэтому разговоры об НХЛ многие эксперты сразу посчитали лишь удобной юридической ширмой для смены клубной прописки внутри России. Спортивные права на хоккеиста в КХЛ до конца сезона 2030/2031 остались закреплены за «Спартаком», и теперь столичный менеджмент активно торгует этим ценным активом. Сейчас все дороги ведут в столицу Татарстана: по информации от 17 августа, «Спартак» и «Ак Барс» находятся в продвинутой стадии переговоров об обмене прав на центрального нападающего. Для казанцев, потерявших этим летом целую россыпь лидеров атаки, приобретение обученного и креативного Морозова может стать действительно ключевой сделкой всего межсезонья.

Отъезд в НХЛ как ширма? Этический вопрос ухода из «Спартака»

Желание Ивана Морозова попробовать силы в НХЛ вполне объяснимо: 26 лет — идеальный возраст для пика карьеры, а прошлый незавершённый гештальт в системе «Вегаса» явно не даёт амбициозному форварду покоя. Однако его быстрый разворот в сторону Казани наглядно показывает, что заокеанские мечты были скорее удобным предлогом для смены обстановки. В глазах болельщиков «Спартака» такой кульбит точно не выглядит как пример для подражания.

Уйти из клуба под соусом отъезда в Америку, а через полтора месяца оказаться в стане одного из главных соперников по КХЛ — шаг, который фанаты москвичей точно не простят, окрестив его банальной неблагодарностью.

После такой поддержки фанаты и руководство ждали от игрока верности. Более того, в мае 2026 года стороны продлили контракт. И когда два месяца спустя Морозов неожиданно объявил о разрыве отношений ради НХЛ, это было воспринято как настоящий удар в спину. Перспективы Ивана за океаном выглядят весьма туманно: его предыдущая попытка зацепиться за «Вегас Голден Найтс» закончилась невыразительной игрой за фарм-клуб в АХЛ. Получить односторонний контракт в НХЛ с его бэкграундом почти невозможно, а ехать на двусторонний — бессмысленно.

Именно поэтому «североамериканская мечта» Морозова воспринимается болельщиками «Спартака» как юридическая уловка для смены команды в КХЛ.

Не последнюю роль играет и некоторая специфичность в политике «Спартака» в комплектовании команды. В московской команде имеются определённые негласные правила — а именно не платить игрокам более 40 миллионов рублей, что и подталкивает часть хоккеистов выбирать другой вариант.

В интервью «ТИ-Спорту» эксперт и бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд рассуждал, что Морозов — несомненно топовый игрок по уровню таланта, но есть и другие компоненты, которые не позволяют ему этим талантом в полной мере раскрыться, а также намекал на те самые специфичные методы управления в «Спартаке».

«По уровню таланта он 100% игрок НХЛ. Другой вопрос, что по другим компонентам я очень сомневаюсь. Что касается действий руководства „Спартака“, много раз уже говорилось, у них очень своеобразный подход. Я сейчас не говорю „правильный“ или „неправильный“, я говорю — своеобразный. Наверное, когда они расторгали контракт с Морозовым, у них были какие-то соображения. Я уж не знаю, какие», — говорил Вайсфельд в июле.

Спасательный круг для Гатиятулина: какую роль Морозов сыграет в «Ак Барсе»

Очевидно, что хоккеист не против попытаться пробиться в НХЛ ещё раз, однако пробиваться через АХЛ — не лучшая затея. Куда больше шансов вновь показать себя на уровне КХЛ, как это сделал в своё время Александр Никишин, и вернуться уже на других правах. Именно здесь интересы «Ак Барса», пребывающего в разобранном состоянии, и игрока вполне сходятся. Зарекомендовать себя как эффективного центрфорварда в команде, претендующей на трофей, куда больше шансов, чем в «Спартаке».

Для казанского «Ак Барса» потенциальный трансфер Ивана Морозова за две недели до старта сезона выглядит как вынужденный, но вместе с тем мощный ход. Летний исход ключевых исполнителей атаки поставил менеджмент казанцев в критическое положение. Команду покинули Илья Сафонов, Александр Барабанов, Нэйтан Тодд и Дмитрий Яшкин, из-за чего в топ-6 образовалась катастрофическая нехватка созидателей. Приглашение Морозова — это отчасти эмоциональная попытка закрыть образовавшиеся пробоины в условиях тотального дефицита на рынке, но при должной мотивации игрока эта сделка может стать главной трансферной победой клуба за все лето.

По своему игровому профилю Морозов — классический игровик с тонким пониманием хоккея, мягкими руками и элитным видением площадки. В отличие от уехавшего за океан силового центра Сафонова, Иван про конструирование атак, а не про таранные проходы. В системе Анвара Гатиятулина он способен взять на себя функции главного диспетчера. Наиболее органично Морозов будет смотреться в центре ведущего звена с Артёмом Галимовым и Григорием Денисенко. Такая тройка получит неплохой творческий потенциал и сможет создавать остроту буквально из ничего. Учитывая, что игроки примерно одного возраста, «химия» может получиться отличной. В «Спартаке» у него лучше всего получалось с быстрыми и техничными Павлом Порядиным и Николаем Голдобиным по краям, которые похожи по своему игровому стилю с Артёмом и Григорием.

Альтернативный вариант использования — перевод Морозова в сочетание к более двусторонним нападающим вроде Александра Хмелевского. В подобной связке партнёры заберут на себя всю черновую работу, борьбу у бортов и вбрасывания, освободив Морозову пространство для чистого созидания. Кроме того, присутствие такого тонкого распасовщика критически необходимо первой спецбригаде большинства казанцев. Заняв позицию на полуборте, Иван сможет дирижировать розыгрышем и раздавать скрытые передачи. Если Морозов быстро адаптируется в Казани, «Ак Барс» получит не просто «заглушку», а одного из лидеров обновлённой атаки.

Другой вопрос, готов ли он повзрослеть, чтобы стать тем самым лидером. Вопросов к его бэкграунду предостаточно: начиная от скандалов с запрещёнными веществами и заканчивая странным уходом из команды, которая в него вложилась не только материально.