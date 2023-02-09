Спорное решение Уткульбаева: что значат трансферы Уридии и Ширяева в «Рубин»

Слухи о возможных переходах нижнекамцев Мераби Уридии и Максима Ширяева в «Рубин» начали распространяться задолго до открытия зимнего трансферного окна. Однако сейчас дело подошло к завершению. Зачем Юрию Уткульбаеву понадобилось усиливать состав и кто может покинуть «Рубин» – в материале «ТИ-Спорт».

Юрий Уткульбаев: «Пока разбираемся с теми игроками, которые есть. Их достаточное количество. Основная головная боль – поставить на нужные места, использовать максимум каждого игрока»

Фото: rubin-kazan.ru

«Если увидим хороший вариант, конечно, возьмем его»

Ни у кого нет сомнений в том, что нынешний состав «Рубина» один из сильнейших в Первой лиге. Возможно, поэтому казанцы остаются чуть ли не единственным клубом чемпионата, не оформившим зимой ни одного трансфера.

Руководство клуба выполнило главную задачу межсезонья – сумело сохранить «наследие» Леонида Слуцкого в виде звездного по меркам Первой лиги состава. А что касается усилений, данный вопрос уже субъективный, легший исключительно на плечи нынешнего главного тренера команды Юрия Уткульбаева.

«Пока разбираемся с теми игроками, которые есть. Их достаточное количество. Основная головная боль – поставить на нужные места, использовать максимум каждого игрока. Но если мы увидим хороший вариант, конечно, возьмем его», – говорил Уткульбаев в начале турецких сборов.

По итогам двух циклов в Белеке «Рубин» одержал пять побед в пяти матчах с общим счетом 16:3. Результат впечатляющий как с точки зрения забитых, так и пропущенных мячей. Однако тренерскому штабу оказалось этого мало, и в клубе решили закрепить состав двумя трансферами из «Нефтехимика»: форвардом Мераби Уридией и защитником Максимом Ширяевым.

По сообщениям ряда СМИ, руководство двух татарстанских клубов уже согласовало переходы игроков, и в ближайшее время о них сообщат официально. Известно, что за трансферы Уридии и Ширяева «Рубин» заплатит «Нефтехимику» 30 миллионов рублей. В такую сумму нижнекамцы оценили лидеров своей команды.

За собственного воспитанника, лучшего бомбардира «Нефтехимика» в этом сезоне Уридию, «Рубин» заплатит 20 миллионов рублей Фото: fcnh.ru

Без грузина нет «Рубина»

За собственного воспитанника, лучшего бомбардира «Нефтехимика» в этом сезоне Уридию, «Рубин» заплатит 20 миллионов рублей. Стоит ли 29-летний футболист, выступавший последние шесть сезонов в ФНЛ, таких денег – вопрос открытый. Не менее спорным кажется и само пребывание Мераби в «Рубине».

Да, в нынешнем сезоне на счету грузина 5 голов и 5 передач в 19 матчах. Пару раз он попадал в символические сборные туров и в целом провел летне-осеннюю часть довольно стабильно. Но в чем глобальный смысл приобретения Уридии с учетом уже имеющихся Виталия Лисаковича и Джоэля Фамейе? Не забываем, что имеется еще и Камиль Муллин. Кроме как расширением скамейки это не объяснить.

Ну или в клубе решили возродить традицию с обязательным нахождением в составе как минимум одного грузинского футболиста – «без грузина нет «Рубина». Кто не знает, Уридия родился в Грузии. К слову, как раз после ухода последнего футболиста из Грузии, Хвичи Кварацхелии, последовал вылет казанцев из РПЛ.

«В большинстве матчей мы играем в два нападающих. Для полноценного комплекта необходимы еще два, так что с удовольствием взял бы и Уридию, и Ширяева», – говорил Уткульбаев в интервью «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 27-летний защитник Ширяев является оплотом самой малопропускающей обороны Первой лиги (16 голов) Фото: fcnh.ru

Ширяев – топ-защитник по меркам ФНЛ

Что касается трансфера Ширяева, то здесь вопросов меньше. В распоряжении Уткульбаева порядка 4-5 стабильных центральных защитников на три вакантные позиции. Но дело даже не в этом. Сам Максим ничем своим конкурентам по амплуа не уступает.

«Всем ребятам даем играть, меняем местами. Разве что Мартынович застолбил центральную позицию, попробовали Егора Тесленко. Ищем варианты. Думаю, в сезоне придется играть многим. Сезон тяжелый, игр много. Могут быть травмы, дисквалификации. Нужно, чтобы все были в тонусе», – говорил Уткульбаев после одного из матчей в Турции.

В нынешнем сезоне 27-летний защитник Ширяев является оплотом самой малопропускающей обороны Первой лиги (16 голов). Если обращаться к статистике, то по Instat Index Максим не входит в список лучших защитников чемпионата. Основная причина – посредственное продвижение мяча, которое являлось больше следствием стиля игры «Нефтехимика».

Однако со своим ростом 1,92 Максим является королем единоборств: он находится в топе Первой лиги почти по всем оборонительным метрикам – «на голову выше любого из защитников «Рубина». Неудивительно, что при таком влиянии на игру своей команды он отыграл 18 матчей. К тому же вполне оптимальный для защитника возраст (27 лет) дает перспективы для дальнейшего прогресса.

Главным претендентом на уход из клуба является полузащитник Валерий Чуперка. На зимних учебно-тренировочных сборах в Турции 30-летний футболист не впечатлил тренерский штаб Фото: rubin-kazan.ru

«Ни один тренер не скажет, что у него лишние футболисты»

С учетом двух ближайших трансферов и без того сверхнасыщенный ростер «Рубина» достиг отметки в 35 футболистов. Что делать с таким числом игроков, если стабильно играть будут от силы 13-15 человек, знает только сам Уткульбаев.

«Ни один тренер не скажет, что у него лишние футболисты. Лучше пусть будет 20 плюс еще 2-3, чем 13 и без замен. Конечно, и качественный тренировочный процесс не проведешь. Мы настроены на то, чтобы в обойме было достаточное количество футболистов», – подчеркивал главный тренер.

Но что бы ни говорил Уткульбаев о качественном тренировочном процессе, очевидно, что при таком раскладе рано или поздно казанскому клубу придется с кем-то расставаться. Пока на горизонте рассматриваются варианты с арендой пары молодых футболистов.

По информации «ТИ-Спорт», главным претендентом на уход из клуба является полузащитник Валерий Чуперка. На зимних учебно-тренировочных сборах в Турции 30-летний футболист не впечатлил тренерский штаб. А потому за все время при Уткульбаеве вышел на поле лишь дважды, суммарно отыграв чуть более 15 минут.