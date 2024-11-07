Спорная рука Чуни и роковой удар Даку: как ЦСКА спасся в Кубковом матче с «Рубином»

На «Ак Барс Арене» было более 14 тысяч зрителей. И это в беспощадный ноябрьский мороз!

Праздничный вечер в столице Татарстана (6 ноября – День Конституции РТ) омрачила ненастная ноябрьская погода. К шести часам после полудня столбик термометра уверенно опустился до минус трех градусов. Добавьте к этому северный морозный ветер, и получите экстремальные условия как для игры в футбол, так и его просмотра под открытым небом.

Тем не менее, вчера на «Ак Барс Арену» народ пошел, и довольно в приличном количестве. Во втором тайме диктор стадиона объявил о более 14 тысячах зрителей, посетивших матч. Цифры для Казани впечатляющие.

Хотя чрезмерно удивляться этому тоже не стоит. На руку показателям посещаемости сыграло несколько ключевых факторов. Во-первых, в столицу Татарстана приехало более двух тысяч болельщиков ЦСКА (из них активных фанатов «армейцев» за воротами – примерно тысяча). Во-вторых, на игру не нужен был Fan ID, что, конечно, упрощало поход на стадион: никакого специального QR-кода, паспорта болельщика и прочих бюрократических моментов. Ну и, в-третьих, сама вывеска: «Рубин» – ЦСКА.

В прошлом сезоне казанцы с треском провалились на групповом этапе Кубка России, заняли четвертое место и не сумели выйти даже в Путь регионов. Год спустя дела у команды Рашида Рахимова сложились получше: второе место в группе с «Зенитом», «Факелом» и «Акроном» и сразу же попадание на «армейцев» в четвертьфинале.

Сдувшийся мяч, ноль ударов в створ от ЦСКА, унылый первый тайм

Про свирепый и промозглый мороз в Казани было упомянуто не просто так. Он оставил свой след уже на 15-й секунде встречи. Из-за холода сдулся мяч, и главный арбитр матча Артем Чистяков был вынужден взять небольшую паузу. Игровой снаряд заменили, но футбол от этого более событийным и интересным не стал.

«Армейцы» в первом тайме не нанесли ни одного удара в створ по воротам. Хотя состав у ЦСКА был практически основным, чего не скажешь, например, о «Рубине». У москвичей в старте вышли Обляков, Мусаев, Файзуллаев –игроки атаки, которых поклонники команды, как правило, привыкли видеть в матчах РПЛ. Марко Николич сделал ставку на проверенных бойцов, однако те ему результативностью ответить не смогли.

Позиционное нападение у ЦСКА вообще не получалось в минувший вечер. Койта давал много объема, скорости, но бесполезных действий на поле у него было раза в два больше, чем полезных. Видно, что малийский форвард до сих пор пока привыкает к реалиям российского футбола. Секу хочет быть нужным команде, но его чрезмерная активность, к сожалению, перевешивает его эффективность.

Потерянным в атаке выглядел Тамерлан Мусаев, так же неубедительно в нападении и играл Иван Обляков, которому, к слову, футболисты «Рубина» давали достаточно времени и пространства для принятия правильных решений. По такой вязкой игре, конечно, напрашивался выход на поле Миралема Пьянича с первых минут. Боснийский волшебник, возможно, добавил бы остроты в атаке ЦСКА. Но звездный легионер ЦСКА сейчас находится не в оптимальной форме и чередует хорошие матчи с не особо убедительными.

В целом, «Рубин» в первом тайме был намного ближе к голу, чем ЦСКА. Чего только стоит эпизод с участием Валентина Вады, когда аргентинец не сумел с нескольких метров занести мяч в пустые ворота после передачи от Марвина Чуни. В последний момент полузащитнику «Рубина» сумел помешать пробить Даниил Круговой.

Досадная ничья для «Рубина»

Казанцы, вопреки своему полурезервному составу, смотрелись против основы ЦСКА очень достойно. Еще в первом тайме у «армейцев» на желтые карточки были посажены защитники Игорь Дивеев и Саша Зделар. Последнего, кстати, Марко Николич поменял во втором тайме на Пьянича. Зрителям «Ак Барс Арены» наверняка было приятно лицезреть вживую экс-полузащитника «Барселоны» и «Ювентуса». Правда, ничем любопытным Миралем на поле не запомнился. Пробил несколько стандартных положений, и на этом, пожалуй, все.

Оживилась игра на 64-й минуте, когда Марвин Чуни забил первый гол в матче. Албанец подловил в прессинге Дивеева, который в простой ситуации отдал неточную передачу. Чуни вышел один на один с Владиславом Торопом и хладнокровно переиграл голкипера «армейцев». Радость Марвина от дебютного мяча за «Рубин» была недолгой. Арбитр Чистяков усмотрел попадание мяча в руку, которое действительно было, но рикошетом от ноги.

Эпизод спорный и, несомненно, повлиявший на результат встречи. На послематчевой пресс-конференции Рашид Рахимов развернуто эту ситуацию не прокомментировал, сославшись на то, что четко не видел момента. Чуни и вовсе заявил, что никакого касания рукой не было.

В любом случае, трактовка этого эпизода весьма щепетильна и неоднозначна: рука Чуни была в естественном положении, не влиявшая на изменение траектории полета мяча. Основания у арбитров засчитать гол находились, но, видимо, они предпочли в данном случае перестраховаться, отменив мяч.

В ничейном результате «рубиновские» футболисты могут обвинять лишь себя, и это будет справедливо. Ведь судьба дала возможность казанцам вырвать победу в концовке матча, когда Илья Рожков заработал пенальти после фола все того же Дивеева. Защитник ЦСКА неаккуратно сыграл в штрафной при выносе мяча, попав ногой по футболисту «Рубина».

К одиннадцатиметровому подошел, вышедший на замену вместо Чуни, Мирлинд Даку и пробил крайне неудачно. Тороп потащил пенальти намертво из правого угла и выручил ЦСКА. Вероятно, злой рок с албанцем сыграло отсутствие игрового тонуса, так как на поле Даку появился лишь с 85-й минуты.

«Бил бы игрок, который играл 85 минут, вы бы сказали, что уставший игрок. Можно развернуть как угодно. Это футбол. Тонус у него был, он вышел хорошо, навязывал борьбу, с мячом неплохо работал», – защищал своего подопечного по окончании матча Рашид Рахимов.

Ответная игра у «Рубина» с ЦСКА в Кубке состоится в Москве 28 ноября. Домашние трибуны будут, конечно, играть в пользу «армейцев», и если быть объективными, команда Николича в столице будет выглядить очевидным фаворитом.

Однако, как показал вчерашний матч, равный бой ЦСКА футболисты «Рубина» могут дать запросто. Пройти в полуфинал Кубка благодаря гостевой победе над «армейцами» коллективу Рахимова по силам.