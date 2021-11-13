Волейбольный спор двух «Зенитов» выиграл казанский

Главным матчем сегодняшнего тура российской волейбольной суперлиги стала встреча в Санкт-Петербурге местного «Зенита» с казанским. Победу со счетом 3:1 одержали гости.

Сверхамбициозный питерский «Зенит» несмотря на мощный бюджет, любые желаемые трансферы пока ничего не выиграл. В споре с казанцами питерцы дважды выигрывали и семь раз проиграли. Напомним, что казанцы приехали в Питер на автобусе из Эстонии, где обыграв дважды в Тарту «Бигбанк» (3:1, 3:0), вышли в 1\16 финала Кубка ЕКВ.

Сегодня гости начали игру в таком составе: Артем Вольвич, Бартош Беднож, Майка Кристенсен, Алексей Кононов, Дмитрий Волков, Максим Михайлов и либеро Илья Федоров. В первой партии казанцы быстро и по-деловому стали уходить вперед с первого же розыгрыша. Сразу отметим прекрасную игру гостей на блоке. Достаточно сказать, что питерцы за сет даже счет сравнять ни разу не сумели — 5:10, 9:13, 12:17 после удара Дмитрия Волкова. Эйс Кононова — 15:19. Встрепенулись было в концовке хозяева — 22:23, но было поздно. Партия за казанским «Зенитом» — 22:25.

Вторую партию хозяева провели заметно увереннее, не позволяя гостям уходить в отрыв — 11:11, 14:14, 16:16, 19:19. Но подачи Андрея Сурмачевского и Бедножа вывели казанцев вперед. Блок, всего семь за сет, 22:24 и все, партия — 22:25.

Неудивительно, что третий сет хозяева начали с удвоенной энергией, впервые за матч поведя в счете — 7:3, 9:6. Несколько раз гости вплотную подбирались к питерцам — 16:15, 20:18. Но партию заслуженно выиграл местный «Зенит», 25:22.

В четвертой партии гости решили больше не оттягивать свою победу — 1:5, 9:13. Мощно, как в первой партии заиграл гостевой «Зенит», 12:17, привычный блок — 13:19. Атака Михайлова, удар Дмитрия Волкова, партия и матч, 17:25.

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Зенит-Казань» (Казань) — 1:3 (22:25, 22:25, 25:22, 17:25).

После семи матчей в активе казанцев стало 19 очков, второе место. В следующем туре 20 ноября «Зенит-Казань» примет на своей площадке единоличного лидера турнира новосибирский «Локомотив», идущий без поражений.