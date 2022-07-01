Спокойствие в бурю: экономика Татарстана уедет от кризиса на КАМАЗе с топливом «ТАНЕКО»

Печальные прогнозы в отношении российской экономики дают в последнее время некоторые эксперты. В нынешнее время сложно сохранять оптимизм, но и причин для уныния нет, поскольку открываются новые возможности. В особенности для Татарстана, где есть немало положительных тенденций. Об этом размышляет колумнист «Татар-информа», Альберт Бикбов.

Наталья Зубаревич специализируется на экономике регионов. Кроме того, она участвовала в разработке Стратегии «Татарстан-2030» Фото: tatarstan.ru

Пессимизм от Зубаревич

Одна из таких пессимистов - известная экономист-географ, профессор Наталья Зубаревич, в ряде интервью попыталась оценить текущую экономическую обстановку и перспективы на будущее довольно в мрачных тонах. В том числе и в отношении Татарстана. Наталья Зубаревич специализируется на экономике регионов. Кроме того, она участвовала в разработке Стратегии «Татарстан-2030», поэтому ее мнение для татарстанцев вдвойне интереснее.

К сожалению, большинство ее высказываний - это констатация уже известных фактов, но очень мало качественной интерпретации. Такая слабость объяснима тем, что очень трудно сейчас давать какие-либо рекомендации и прогнозы, уж слишком турбулентная текущая ситуация. Да и сама Наталья Зубаревич этого не отрицает, говоря, что неразумно в условиях высокой неопределенности давать прогнозы, ведь можно потерять репутацию.

Разумеется, в целом понятно, что к концу 2022 года в экономике будет хуже, потому что за краткосрочными последствиями шаг за шагом добавляются долгосрочные. Это довольно очевидно. Самое интересное - про Татарстан, про который Зубаревич говорит очень осторожно и крайне расплывчато. По ее словам, экономические риски сильнее вырастают у продвинутых регионов, больше включенных в глобальную экономику, технологически более продвинутых. Таких как Татарстан.

Опять-таки, все это общие слова, потому что четких критериев вовлеченности в глобальную экономику Зубаревич не приводит. В отношении Татарстана она дает только один более-менее основательный прогноз, мол, совершенно точно будет снижение добычи нефти и нефтепереработки.

17 лет назад в республике перерабатывалось лишь 7-8 млн тонн нефти в год. Сейчас благодаря «ТАНЕКО» и заводу «Таиф-НК» — около 24 млн тонн Фото: tatarstan.ru

Прозорливый маневр в нефтепереработке

Пока же статистика опровергает предпосылки Зубаревич. Добыча нефти и газа в Татарстане за четыре месяца 2022 года выросла на 3,6% по отношению к тому же периоду прошлого года. Производство нефтепродуктов составило 434 млрд с плюсом 82,6% к такому же периоду прошлого года. Как видим, картина в главных отраслях татарстанской экономики, наоборот, выглядит очень благополучно. Причина этого - высокие цены на нефть и продукты ее переработки, которые в ближайшем будущем точно не снизятся. Такие высокие цены не только подстегнут нефтедобычу и нефтепереработку республики к дальнейшему наращиванию физических объемов, но и благоприятно скажутся на финансовых показателях.

Кроме того, не обошлось и не без известной доли прозорливости в промышленной политике республики. Почти 17 лет назад стартовал проект Татнефти «ТАНЕКО», направленный на увеличение объемов нефтепереработки в республике. В свою очередь, это привело к снижению зависимости от экспорта нефти. Сейчас в Татнефти за счёт технологий добывается почти 33 млн тонн в год. Если 17 лет назад в республике перерабатывалось лишь 7-8 млн тонн нефти в год, то, благодаря «ТАНЕКО» и заводу «Таиф-НК» перерабатывается около 24 млн тонн нефти в год. А в будущем планируется выйти на переработку всей добываемой нефти.

«Самое главное — мы из структурного превращаемся в обрабатывающее предприятие. У компании „Татнефть“ переработка уже 15−16 миллионов тонн — это современнейший нефтеперерабатывающий комплекс. Практически в ближайшем будущем у нас может быть и вообще для продажи нефти не будет, мы ее полностью будем перерабатывать», - так обрисовывал Президент РТ, Рустам Минниханов, в конце 2021 года будущее татарстанского топливно-энергетического комплекса.

Кроме увеличения валовой добавленной стоимости, резкое наращивание переработки дало еще один положительный эффект. Конфигурация, когда нефть добывается и перерабатывается на одной территории более устойчива к внешним катаклизмам. Меньше нефти отгружается по трубе, больше нефтепродуктов поставляется на внутренний рынок. Конструкция очень устойчивая в отношении как санкций, так и валютных скачков. Можно только поаплодировать прозорливости нефтяников и руководства республики, построивших с нуля в чистом поле первый в постсоветской России современный нефтеперерабатывающий завод «ТАНЕКО».

У КАМАЗа есть просадка в производстве, но перспективы выпуска грузовых автомобилей все же лучше, чем у легковых Фото: tatarstan.ru

Устойчивость конструкции экономики Татарстана

В целом, так сложилось, что экономика Татарстана более устойчива, чем экономика в целом по всей России, в нынешние непростые времена. Индекс промышленного производства (ИПП) за четыре месяца 2022 года в Татарстане составил 109,3%, в то время как средний показатель по стране — 103,9%.

Здесь сказалось уникальная структура экономики республики. Татарстану повезло, что у него нет развитой металлургии, которая сейчас обвалилась почти вдвое. Также в республике нет развитого производства легковых автомобилей, где происходит катастрофа. У КАМАЗа есть просадка в производстве – в апреле 2022 года автогигант снизил производство на 15%, чтобы не допустить затоваривания складов. Но перспективы выпуска грузовых автомобилей все же лучше, чем у легковых. Потому что есть госзаказы, оборонзаказы, плюс разворачиваются внутренние инфраструктурные стройки, да и основные потребители продукции за рубежом относятся все же дружественно или нейтрально по отношению к России.

К преимуществам Татарстана, кроме нефти и ее переработки, в нынешней ситуации можно отнести развитый оборонный сектор, мощное сельское хозяйство, авиа и вертолетостроение, нефтехимию, IT-сектор, строительный сектор + большие инфраструктурные проекты, такие как трасса М-12. Все эти отрасли сейчас опираются на внутренний спрос, который почти не зависит от внешних санкций и валютных колебаний.

Все это придает конструкции нашей экономики намного большую устойчивость, потому что здесь многое опирается на государственные и оборонные заказы, на внутренний спрос. Поэтому можно прогнозировать будущее республиканской экономики не в столь мрачных тонах. Определенно точно можно сказать, что экономика Татарстана справляется с достаточно тяжелыми вызовами, в ней успешно идет перенастройка логистических цепочек, разворачиваются процессы импортозамещения и происходит переориентация на внешний рынок. Так что нет пока никаких оснований для пессимизма.