Спокойствие и духовность: 100-летняя именинница из Елабуги поделилась секретом долголетия

Жительница Елабуги, ветеран Великой Отечественной войны Надежда Косинцева отметила 100-летний юбилей.

С внушительной датой именинницу поздравили председатель Совета ветеранов Елабужского района Геннадий Баганов, директор Центра социального обслуживания «Доверие» Илиза Чернышева и представители соцзащиты.

Надежда Косинцева — труженик тыла, вдова участника ветерана Великой Отечественной войны, ветеран труда, родилась 14 сентября 1922 года в деревне Хлыстово Елабужского района.

Во время войны, как и всем, ей приходилось много работать. Летом она трудилась пчеловодом в местном колхозе, а зимой — дояркой на ферме. Также работала на лесозаготовках в Лубянах, на перевозке сена из села Танайки в деревню Хлыстово. В 1946 году она переехала в Елабугу и вышла замуж. В браке с мужем они родили и воспитали двоих детей. С 1951 года Надежда Косинцева работала на пивзаводе, а в 1956 году устроилась поваром.

Многолетний опыт пополнился работой в детском доме, детском саду. В дошкольном учреждении она трудилась вплоть до выхода на заслуженный отдых.

Именинница делится секретом своего долголетия: по ее словам, оно заключается в спокойном отношении к жизни и развитии внутренней духовности.

«В Елабужском районе проживают всего три человека, перешагнувших, столетний рубеж. Кроме Надежды Косинцевой, еще две долгожительницы. Одной бабушке — Пустобаевой Клавдии Михайловне исполнилось 103 года, другой — Шарафутдиновой Галине Салаховне в августе стукнуло 105 лет», — уточнила в беседе с «Татар-информом» руководитель пресс-службы муниципалитета Екатерина Сайбель.