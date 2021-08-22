«Сплю в машине, ем в машине»: татарстанец на своем автомобиле объездил Европу и Россию

За это время Эльдар проехал от Владивостока до Парижа, побывал в Грузии и Турции.

«Первая поездка состоялась в 2015 году»

«Первая моя поездка состоялась в 2015 году. Тогда мне по своим делам надо было съездить в Пензу. Через неделю предстояла поездка в Оренбург. Посмотрел на карте, оказалось, что Пенза не так далеко от Волгограда. В этом городе надо побывать обязательно! Рядом Астрахань, а там и Каспийское море. От Оренбурга и до Казахстана недалеко. Вот так образовалось мое первое путешествие. Сделал такой своеобразный круг.

Мне это понравилось, и в начале лета 2016-го я поехал в Мурманск. Увидел Баренцево море и Северный Ледовитый океан. Побывал в Санкт-Петербурге. Посмотрел древние русские города Золотого кольца – Ярославль, Иваново, Владимир. В том же году осенью посетил Северный Урал – Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Тагил», – рассказывает путешественник.

В 2017 году Эльдар решился на свою самую дальнюю и долгую поездку – во Владивосток. В этот раз взял с собой напарника – такого же любителя путешествий, как и он сам: «Можно сказать, проехали всю Россию. Заезжали в Омск, Новосибирск, Иркутск, Читу, Хабаровск, Улан-Удэ. Побывали на Байкале, проездом увидели Монголию, заезжали в Улан-Батор.

Не могли не заехать в Благовещенск, потому что он на берегу Амура, а с той стороны уже Китай. Вот так побывал и в Китае. Добрались до Владивостока, Охотского моря».

В 2018 году Эльдар был готов ехать в Европу, но визу ему не дали. Решил съездить в Грузию, а оттуда в Турцию. «Мой маршрут был таким: Тбилиси – Батуми – Стамбул. Этот древний город Турции находится одновременно на двух материках – Азии и Европе. Так что с географической точки зрения могу сказать, что побывал в Европе», – вспоминает Эльдар.

«Немецкая полиция не смогла остановить»

В 2019 году наш герой наконец получил шенгенскую визу и отправился в Европу. Путь его пролегал через Беларусь. «Проехал Польшу, Чехию, Германию, Францию», – говорит он.

Маршрут поездки Эльдар составляет сам по карте, также использует информацию из форумов путешествующих на автомобиле. «На основе всего этого составляю свой маршрут. Заранее себе отмечаю, что и где можно посмотреть, достопримечательности. Чаще всего путешествую в одиночку. Наверное, это небезопасно, но не будешь же бояться и дома сидеть. Я люблю долгие дороги, я уже привык. Мне одному путешествовать удобнее. Если уж с кем-то выезжать, то это должны быть давние и проверенные друзья.

В поездках по Европе стараюсь не выезжать на большие, платные дороги, автобаны. Для своих путешествий я выбирал региональные дороги, проходящие через деревни, малые города. Путешествовать не по туристическим маршрутам, а вот так – это еще и намного интереснее. У нас, например, многие жалуются на качество дорог в России. Европейские дороги, которые я видел, тоже не такие уж хорошие, практически ничем от наших не отличаются.

Во Франции большие трассы очень дорогие, поэтому я там больше ездил по маленьким дорогам. В Париже, сам не замечая, так громко слушал музыку у себя в машине, что привлекал внимание прохожих – видимо, это были русскоязычные туристы, они слышали и поднимали вверх большой палец.

А в Германии автобаны бесплатные, ими я тоже пользовался. Был такой случай. На автобане меня хотели остановить полицейские. Полиция там действует немного по-другому. То есть с палками они не стоят. Полицейская машина едет перед тобой, начинает снижать скорость, и на заднем стекле загорается требование остановиться. А я ведь ни одного иностранного языка не знаю. Я не понял, что они делают, продолжал ехать. Тогда они снизили скорость еще больше. Тут я взял и резко повернул на автозаправку, а они проехали дальше, ничего не смогли поделать.

Камеры в других странах не могут считывать наши номера, поэтому «письма счастья» нам не приходят», – пояснил Эльдар.

«На Алтае понравилось больше всего»

Закрытые границы в 2020 году не стали препятствием для заядлого путешественника, и он направился на Алтай. «На Алтае мне очень понравилось. Я бы всем советовал туда поехать. Алтай обладает какой-то своей энергетикой, он заряжает. Там потрясающая природа! Оттуда приезжаешь, переполненный какой-то огромной силой. С одной стороны, очень спокойное место, в то же время с очень сильной энергетикой.

И в Грузии очень понравилось. Люди гостеприимные, еда вкусная, горы, пляжи…» – рассказывает путешественник.

Все путешествия Эльдар совершал во время летних отпусков. «На все мои поездки уходило в среднем чуть больше двух недель – 16-18 дней. Во Владивосток – 35-38 дней.

Что касается денег, это уже зависит от того, насколько человек любит комфорт. Я стараюсь путешествовать без больших затрат, поэтому от некоторых удобств приходится отказаться. Сплю в машине, ем в машине. Путешествовать – это не значит тратить большие деньги. Если сильно устаю, то останавливаюсь в недорогих хостелах.

Во Франции, например, бензин самый дорогой. Литр стоил примерно 120 рублей, это еще в 2018 году. С запасом бензина обычно не ездил. В Европе каких-либо затруднений с заправками не встречал. А вот по России, когда едешь от Читы на Дальний Восток, – 500 километров ничего, кроме леса и тайги. В таких случаях лучше при себе иметь запас, конечно. Бывали и такие случаи, когда на последней капле топлива еле доезжал до заправки.

Сейчас я занимаюсь подготовкой машины – собираюсь в Карелию. Хочу увидеть Русский Север – Архангельск, Печору. Перед тем как выехать, досконально проверяю свою машину. Мы с моей «Приорой» проехали уже 250 тысяч километров», – говорит Эльдар.

Тем, кто готов попутешествовать на машине, Эльдар советует в первую очередь убедиться в полной исправности своего «железного коня». «Надо осмотреть машину. Новая она, старая – все равно. Если машина исправная, значит, и поездка будет удачной.

Если предполагается поездка в зарубежные страны, то надо изучить местный менталитет, правила и законы. Особенно те, что касаются полиции», – советует он.

Фото: intertat.tatar