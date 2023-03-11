«Когда тащишь рыбу — это завораживает»: в Татарстане прошел фестиваль по зимней рыбалке

На берегу Камы у села Саконы Алексеевского района Татарстана сегодня было необычно многолюдно. С рассвета на фестиваль начали съезжаться рыбаки – да, не одни, а целыми семьями. Как рассказал самый юный участник «KZN FISH УХА» Егор Гаранин он рыбачит едва ли не с пеленок – с пяти лет. Сейчас мальчику уже десять, и судя по пойманному судаку, удочку в руках он держит крепко и уверенно.

«Сам я начал рыбачить еще в детстве, поэтому решил, что и мой сын должен попробовать себя в роли рыбака с малых лет. Можно сказать – это традиция семьи. Активный отдых, адреналин, свобода и счастье от пойманной рыбы – все это и есть рыбалка, которая если захватит, то никогда не отпустит», – поделился отец мальчика Евгений Гаранин.

На льду сегодня не только мужчины, но и женщины: в таком нехитром деле как рыбалка мужьям помогали их жены. А чтобы удвоить шансы на победу рыбачили сами.

«На протяжении 11 лет вместе с мужем мы рыбачим не только на реках Татарстана. Сегодня пока успела отловить небольшого бершика, но самым крупным уловом в моей коллекции был пятикилограммовый сазан. На самом деле это столько адреналина и счастья, когда ты тащишь рыбу из воды — это завораживает и мотивирует заниматься любимым делом и дальше», – рассказала участница фестиваля Марина Щербак.

И если для одних это семейное дело, то для других – способ скрасить досуг и снять стресс. «Вместе с семьей переехала сюда из Тольятти и, чтобы занять себя, решила попробовать порыбачить. С первых дней мне понравилось это, и даже мой муж не рыбачит так, как я. Лучшего удовольствия, чем рыбалка для меня нет», – отметила победительница фестиваля 2022 года Оксана Утина.

По правилам турнира участники могли ловить только те виды рыбы, которые разрешены к вылову правилами любительского и спортивного рыболовства, в их числе судак, берш, окунь.

«Мы одни из первых стали проводить рыболовный фестиваль. Ежегодно он собирает сотни участников, которые съезжаются с самых разных уголков нашей страны – это Самара, Ульяновск, Нижнекамск, Чебоксары и другие города», – рассказал судья Евгений Аржеухов.

По традиции не обошлось без приятных сюрпризов. Так, впервые за весь фестиваль «KZN FISH УХА» один из участников поймал налима – крайне редкую рыбу, обитающую в этих водах.

«Рыболовный стаж больше 30 лет, но впервые за долгое время поймал налима, – признался рыболов Дамир Магдиев.

По итогам турнира участники угостились настоящим рыбацким блюдом – наваристой ухой, которая была особенно хороша в мороз.

В завершение дня были определены победители и призеры фестиваля. Первое место занял Ленар Мусаев – его улов составил более 5 килограммов. Вторым на пьедестале оказался Евгений Поляков, поймавший порядка 2,5 килограмма рыбы. А замкнул тройку Евгений Музычин, который выловил окуней и судака на 2,4 килограмма. Каждый победитель был награжден кубком, медалью и ценными подарками от спонсоров фестиваля.

Фотографии: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»