«Сплетение времен»: хронику Татарстана через объектив представили в Нацбиблиотеке

Фото: © «Татар-информ»

Сегодня, 8 июля, в Национальной библиотеке РТ открылась персональная выставка фотографа Михаила Захарова «Сплетение времен». Автор представил 60 работ, раскрывающих тему сопряжения эпох через городские пейзажи, исторические моменты и детали повседневной жизни Татарстана.

«Сплетение времен» – это не просто набор визуальных метафор. Это взгляд на то, как прошлое прорастает сквозь современность. «Меня всегда привлекали контрасты, что-то необычное», – подчеркнул Михаил Захаров.

Фото: © «Татар-информ»

На снимках запечатлены пейзажи туманной Казани, словно растворенной во времени, реконструкторы в форме Великой Отечественной войны на берегу Волги, фольклорные костюмы на фоне современных игровых мячей и другие кадры, в которых разные эпохи соприкасаются друг с другом.

Михаил Захаров – фигура в казанской фотожурналистике узнаваемая. За плечами у него инженерное образование, работа в библиотеке, графический дизайн, сотрудничество с федеральными агентствами и тысячами публикаций. Сейчас он фоторепортер «Татар-информа» и лауреат престижных конкурсов.

Фото: © «Татар-информ»

«Фотографии Михаила – говорящие. В них больше смысла, чем просто «место съемки». Это способ видеть и чувствовать», – подчеркнула директор Национальной библиотеки РТ Мадина Тимерзянова.

Выставка вызвала живой отклик у публики. Особенно у представителей молодежи, для которой именно визуальный язык стал привычной формой коммуникации.

«Я пришла сюда за эмоциями. В каждой выставке хочется взять что-то свое. Таким образом мы общаемся с автором через его произведения», – поделилась впечатлениями 22-летняя Ирина Санькова, гостья из Екатеринбурга.

Фото: © «Татар-информ»

Особо ценят работы Захарова и представители профессионального сообщества. Архитекторы, музейщики, реконструкторы отмечают его точный и бережный подход к кадру. «Это наш любимый фотограф на исторических реконструкциях», – заметил Александр Александров, директор Музея-мемориала Великой Отечественной войны в Казанском Кремле.

Фотовыставка «Сплетение времен» продлится до 25 августа.

Ирина Егорова