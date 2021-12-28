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Ру Тат
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Экономика
28 декабря 2021  21:30
Эльза Кузнецова

Список инвесторов Менделеевска пополнился заводом по производству окон

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Список инвесторов Менделеевска пополнился заводом по производству окон

В администрации Менделеевска состоялось подписание соглашения о сотрудничестве исполкома Менделеевского района Татарстана с предприятием по производству пластиковых и алюминиевых окон. 

Исполняющий обязанности заместителя руководителя исполкома по ТОСЭР, экономике и развитию предпринимательства Ленар Ахметов отметил, что открытие производства позволит привлечь дополнительные инвестиции, создать рабочие места с высокой заработной платой и повысить уровень жизни населения.

Производство будет базироваться в промышленном парке «Менделеев». В первый год предприятие планирует создать 60 рабочих мест, предусмотрено дальнейшее увеличение количества вакансий. 

В администрации исполкома ИА «Татар-информ» уточнили, что объем инвестиций составит 100 млн рублей при выходе на производственную мощность к 2023 году. 

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

#менделеевский район
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