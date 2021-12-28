Список инвесторов Менделеевска пополнился заводом по производству окон

В администрации Менделеевска состоялось подписание соглашения о сотрудничестве исполкома Менделеевского района Татарстана с предприятием по производству пластиковых и алюминиевых окон.

Исполняющий обязанности заместителя руководителя исполкома по ТОСЭР, экономике и развитию предпринимательства Ленар Ахметов отметил, что открытие производства позволит привлечь дополнительные инвестиции, создать рабочие места с высокой заработной платой и повысить уровень жизни населения.

Производство будет базироваться в промышленном парке «Менделеев». В первый год предприятие планирует создать 60 рабочих мест, предусмотрено дальнейшее увеличение количества вакансий.

В администрации исполкома ИА «Татар-информ» уточнили, что объем инвестиций составит 100 млн рублей при выходе на производственную мощность к 2023 году.