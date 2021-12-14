Список дворов Татарстана для благоустройства в 2022 году сформирован по «новой механике»

В 2022 году по президентской программе «Наш двор» в Татарстане планируется благоустройство не менее тысячи дворов. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете министров РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

«В рамках программы планируется привести в порядок дворы многоквартирных домов. В 2021 году мы благоустроили 1078 дворов на 8 млрд рублей. В 2022 году эта цифра будет не меньше, бюджет остается на уровне прошлого года», — сказал он.

Замдиректора Фонда «Институт развития городов РТ», координатор президентской программы «Наш двор» Венера Камалова добавила, что при формировании списка дворов на 2022 год «была внедрена новая механика». Если в 2020-2021 годах перечень дворов был сформирован по предложениям муниципальных образований, которые опирались на предложения и жалобы жителей, то в новом году список составлен по итогам голосования жителей.

«При формировании перечня дворов на 2022 год была внедрена новая механика. Прямое голосование жителей позволило сформировать перечень из 200 дворов. Это пока не весь объем, точную цифру мы озвучим. Адресный перечень дворов опубликован на сайте dvor.tatar в разделе „документы“», — сказала она.

Камалова отметила, что администрации районов оставшийся перечень дворов на 2022 год сформировали по опыту 2020-2021 годов. Сейчас этот перечень находится на утверждении.