Фаррахов, Ларионова, Метшин: ЦИК готовит мандаты победителям думских выборов в Татарстане

Центральная избирательная комиссия РФ определилась с депутатами, которые получат 450 мест в Государственной Думе России. От Татарстана прошли 15 депутатов. Подробнее о том, кто будет представлять республику в парламенте в ближайшие 5 лет, – в материале ИА «Татар-информ».

От депутатских кресел в Госдуме отказались федеральные министры и главы регионов России

Фото: duma.gov.ru

Мандат Минниханова получил Калимуллин

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ опубликовала документ о передаче вакантных мандатов – кандидатов, которые отказались от депутатских кресел – другим зарегистрированным кандидатам.

Всего освободилось более 60 мандатов. От них отказались, в частности, федеральные министры и главы регионов России.

От мандата отказался Президент Татарстана Рустам Минниханов, возглавлявший список от «Единой России» по Татарстану. Вакантное место передано главе Высокогорского муниципального района Рустаму Калимуллину.

Вакантное место передано главе Высокогорского муниципального района Рустаму Калимуллину Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Семь единороссов и один коммунист

Всего в списке «Единой России» от Татарстана было 15 кандидатов. В итоге по списку прошли 8 из них.

В том числе вновь стал депутатом Государственной Думы от республики Айрат Фаррахов – в 2007-2013 годах он был министром здравоохранения Татарстана, после – занимал должности замминистра в министерствах здравоохранения и финансов. Фаррахов представляет Татарстан в Государственной Думе с 2016 года.

Вновь стал депутатом Государственной Думы от республики Айрат Фаррахов Фото: duma.gov.ru

Третьей по списку в Госдуму прошла Татьяна Ларионова – исполнительный директор Республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан. При содействии фонда под руководством Государственного Советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева были восстановлены объекты культурного наследия в Свияжске, Болгаре, а также воссоздан собор Казанской иконы Божией Матери. Татьяна Ларионова также является депутатом Государственного Совета РТ– вице-спикером татарстанского парламента. Таким образом, и в Госсовете Татарстана появится новый депутат, а также заместитель председателя Госсовета РТ.

Избран депутатом Государсвтенной Думы РФ Айдар Метшин, который более 15 лет возглавлял Нижнекамский район Татарстана.

Напомним, что Фаррахов, Ларионова и Метшин стали лидерами майских праймериз партии «Единой России» в Татарстане, они получили наибольшее число голосов избирателей.

Третьей по списку в Госдуму прошла Татьяна Ларионова Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Замыкает перечень избранных депутатов по списку от «Единой России» Ирек Богуславский. Ранее он руководил группой «Нэфис», но уже с 2007 года представляет Татарстан в Государственной Думе России. Богуславский пойдет уже на четвертый срок – он был депутатом пятого, шестого и седьмого созывов.

По списку прошли три федеральные кандидатуры: экс-председатель правления Пенсионного фонда РФ, старший советник генерального директора РЖД Максим Топилин, заместитель генерального директора Фонда инвестиционного развития территорий Руслан Гаджиев и председатель комитета по культуре Государственной Думы седьмого созыва Елена Ямпольская.

Не попали в число депутатов из списка «Единой России» глава Мамадышского района Анатолий Иванов, руководитель департамента президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев, депутат Госдумы седьмого созыва Ольга Павлова, глава Новошешминского района РТ Вячеслав Козлов, постоянный представитель РТ в Республике Башкортостан Юсуп Якубов и гендиректор ООО «Страховое медицинское общество „Спасение“» Геннадий Глушков.

Избран депутатом Госдумы РФ Айдар Метшин, более 15 лет возглавший Нижнекамский район Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Значительный процент голосов в Татарстане набрала Коммунистическая партия РФ. В результате мандат получил Артем Прокофьев. Политическую карьеру Прокофьев строит с 2009 года – он трижды избрался депутатом Государственного Совета Татарстана и до настоящего времени был заместителем руководителя фракции КПРФ в парламенте республики. Таким образом в Госсовете освободится еще одно кресло.

В одномандатных округах и новички и старожилы

Сегодня ЦИК Татарстана зарегистрировал депутатов Госдумы, избранных в одномандатных округах РТ. Наибольшую поддержку избирателей, в частности, получили директор строительной группы компаний «СМУ-88», депутат Госсовета РТ Илья Вольфсон, заместитель генерального директора «Татнефти» Азат Ягафаров, руководитель Управляющей компании «Уютный дом» Марат Нуриев.

Ильдар Гильмутдинов является депутатом Госдумы с 2003 года Фото: duma.gov.ru

Еще три вновь избранных депутата являются старожилами Государственной Думы РФ. В том числе место в парламенте вновь займет Олег Морозов, он являлся членом нижней палаты с 1994 года, с перерывом на работу в Управлении Президента РФ по внутренней политике и в Совете Федерации РФ.

По одномандатным округам избраны Ильдар Гильмутдинов – он является депутатом Госдумы с 2003 года и Альфия Когогина – представляет Татарстан в нижней палате парламента с 2011 года.

«Электоральный марафон закончился, окружные комиссии Татарстана проделали большую работу. Кадровый состав комиссий всех уровней показал свою профессиональную подготовку», — заявил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев после вручения удостоверений депутатам Госдумы, избранным в одномандатных округах республики.

Альфия Когогина представляет Татарстан в нижней палате парламента с 2011 года Фото: duma.gov.ru

По словам Кондратьева, выборы-2021 прошли в республике гласно и легитимно от этапа выдвижения и проверки документов кандидатов до регистрации депутатов, которых поддержали избиратели республики.

Формально сегодняшним постановлением ЦИК РФ завершил распределение мандатов между победителями думских выборов, но интрига еще сохраняется. По итогам прошлых выборов не раз бывало, что победители после получения мандатов отказывались от них еще до первого заседания Госдумы РФ. И их кресла в нижней палате парламента доставались другим представителям победившей партии. Каков будет итоговый расклад в Госдуме и сколько представителей Татарстана окажется в ее рядах - покажет время.

Фото на анонсе: tatarstan.er.ru